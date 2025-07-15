緯創總座談輝達落腳北士科 對生意有正面影響

緯創近年積極國際布局之際，也持續扎根台灣，竹北AI園區6月才剛啟用，台北內湖研發大樓就馬不停蹄開始動土，並將招募超過1,500名高階人才加入，並看好輝達落腳北士科後，有利與緯創進行更多交流，「對我們（緯創）未來的生意絕對是正面影響」。

緯創竹北AI園區是緯創近年在台灣最大的投資。緯創總經理林建勳日前透露，竹北AI園區興建時，從掌握的訂單來看，就已預見產能將在近一、兩年內快速被填滿，因此董事會決議租下鄰近的聯發紡織廠房，作為新擴充據點。

緯創承租的聯發紡織廠房，已著手改造為符合AI伺服器需求的生產標準，預計明年投入生產。

緯創內湖研發大樓興建工作也如火如荼進行中，為因應大擴廠帶動的人力需求成長。林建勳表示，人才招募工作持續按照既定路徑進行中，近年來員工離職率已降至個位數，將持續努力提留任優秀人才。

對於輝達剛拍板落腳北士科，未來是否會展開更多合作，林建勳說，雙方在美國早有緊密合作，緯創在輝達總部附近設有辦公室、實驗室與維修中心，支援輝達業務發展。林建勳認為，輝達在台北設立第二總部後，有利雙方進一步交流，「都在台北市，對我們來講很方便，對我們未來生意絕對是正面影響」。