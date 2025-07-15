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英特爾18A 良率超車三星 台積電大客戶左手釋單 右手追趕

經濟日報／ 編譯任君翔、記者鐘惠玲／綜合報導

英特爾台積電（2330）「競爭又合作」，左手釋出2026年重磅級桌上型電腦處理器Nova Lake-S代工單給台積電，右手則積極開發自家Intel 18A製程，傳出技術大突破，不僅良率急追台積電2奈米，甚至已超越晶圓代工二哥三星的2奈米製程（SF2），並有望在今年底量產。

針對上述18A製程良率傳言，英特爾昨（14）日不予評論。至於首款採用英特爾自家18A製程的Panther Lake處理器，進度順利進行中，仍預計今年下半年量產。

根據Keybanc Capital Markets分析，英特爾18A目前良率已達55％，較上季的50%出色，緊追台積電2奈米製程良率（65%），並超越三星SF2製程良率（40％）。

外電指出，穩定上升的良率，對現階段的英特爾至關重要。Keybanc表示，英特爾正按計畫推進18A製程，其良率估計將於2025第4季之前達到70％。

英特爾 良率 台積電

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