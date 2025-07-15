緯創總座林建勳信心喊話：AI 訂單不受關稅影響

川普政府關稅戰陰影再現，市場緊盯產業動態變化。代工大廠緯創（3231）總經理暨執行長林建勳昨（14）日信心喊話，強調「AI訂單是剛性需求、不受影響，客戶並未因關稅要求調整」。

林建勳昨天出席緯創位於台北市內湖潭美段的研發大樓新建工程開工動土典禮並受訪，釋出以上訊息。

林建勳表示，美國政府最近雖然一直在宣布關稅稅率，但很多細節並未公布，緯創還在了解細節內容，客戶也都還未要求緯創做任何調整或動作，目前仍維持現狀，按原定計畫進行中，並未因關稅而調整拉貨或生產基地。

林建勳強調，緯創全球布局完整，除了台灣之外，生產基地橫跨亞洲、東南亞、美洲與歐洲，無論發生任何情況，緯創內部已有Plan B、Plan C、Plan D等多元計畫，視關稅細節啟動。

美國布局最新進度方面，林建勳表示，德州達拉斯新廠按原定計畫進行，預計明年第1季量產。

對於關稅是否會影響客戶需求，林建勳指出，關稅對景氣一定會有影響，但AI伺服器是剛性需求，受到關稅影響相對會比較小，目前AI伺服器需求還是大於供給，且AI伺服器技術持續成長，更高效能的伺服器推陳出新，「我相信客戶還是會買」。

至於筆電等產品，林建勳認為，筆電與手機都是成熟產品，幾乎是人手一機、人人一台筆電，若因為關稅導致售價提升，可能影響消費者換機意願。

緯創內湖研發大樓位於內湖科技園區核心區位，與規劃興建的集團旗下緯穎總部大樓相鄰，距離現有行善路辦公區及台北市數位內容創新中心暨緯創企業總部僅約一公里，未來將結合集團資源與研發能量，延伸拓展成為AI科技廊道。

緯創規劃，內湖研發大樓總樓地板面積約9,425坪，將打造地上八層、地下四層，符合黃金級綠建築及智慧建築的研發大樓，預計2028年興建完成。