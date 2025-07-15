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台積2奈米 傳奪英特爾大單…代工桌機處理器Nova Lake-S

經濟日報／ 記者鐘惠玲尹慧中／台北報導
台積電。 聯合報系資料照
台積電。 聯合報系資料照

台積電（2330）2奈米再添大客戶。業界傳出，英特爾已將2026年重磅級桌上型電腦處理器Nova Lake-S委託台積電代工，現正進入2奈米製程設計定案階段，待後續完成驗證邁入量產，預計2026年第3季問世，挹注台積電先進製程接單熱轉。

台積電將於本周四（17日）舉行法說會，現正處於法說會前緘默期；英特爾昨（14）日也不評論相關傳聞。

台積電昨天股價跌5元，收1,095元，周一ADR早盤跌約0.8%；英特爾周一早盤則跌約1.5%。

台積電先前曾經表示，2奈米將於下半年開始量產。業界人士指出，台積電2奈米「未量產先轟動」，包括蘋果、輝達、超微、高通、聯發科等都將採用，如今英特爾也加入卡位產能，挹注台積電先進製程接單「旺上加旺」。

外媒GURU 3D網站報導，英特爾Nova Lake-S處理器最近已在台積電完成設計定案。外界原推測，Nova Lake有一部分晶片塊是以英特爾自家18A製程生產。

最新消息傳出，Nova Lake-S處理器當中仍有至少一個晶片塊是採台積電2奈米製程製造。這使得Nova Lake具備生產靈活彈性，可能防止因為英特爾本身的製造限制而出現晶片延遲或短缺影響。

英特爾與台積電是「競爭又合作」的關係。英特爾先前已將旗下Lunar Lake與Arrow Lake處理器的運算晶片塊交給台積電以3奈米製程生產，如今雙方合作關係延伸至2奈米，Nova Lake-S將是英特爾第一批採用台積電2奈米製程生產的處理器。

目前市場傳出，Nova Lake將會有多個版本，涵蓋桌機與筆電應用不同等級的處理器，其中Nova Lake-S為桌上型電腦處理器，推估Nova Lake-S最高階產品將會有52個核心，當中包括16個效能核心（P-core）、32個效率核心（E-core），以及四個低功耗效率核心，效能相當強大。

除了廣泛的核心布局外，Nova Lake還整合先進的記憶體控制器，支援高達每秒8,800MT的速度。GPU功能將由Xe3的Celestial架構，而Xe4的Druid架構負責媒體解碼和顯示，凸顯不同子系統賦予的多樣化功能。

英特爾 奈米 台積電

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