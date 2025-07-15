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黃仁勳訪陸非公開行程曝光 AI 教父合影小米董座雷軍

經濟日報／ 記者潘維庭／綜合報導
大陸網上流傳黃仁勳（右）與雷軍合影。（取自IT之家）
大陸網上流傳黃仁勳（右）與雷軍合影。（取自IT之家）

IT之家昨（14）日報導，大陸網上出現輝達CEO黃仁勳與小米董事長雷軍的合影。只見兩人在一處古色建築前合照，充滿笑意。另一張照片，黃仁勳還與雷軍在小米SU7 Ultra旁合影。

騰訊科技就此照片向輝達求證，公司回應說「不是我們發的照片，不清楚」。另有知情人士透露，照片是路人拍攝，與雷軍會面是拜訪客戶，屬於非公開行程，但該知情人士未透露具體拍攝時間。

IT之家指，有消息稱黃仁勳將於本周三在北京舉行媒體見面會，這將是黃仁勳今年第三次訪問中國大陸。

今年1月15日，黃仁勳抵達深圳、出席深圳分公司年會；1月19日，黃仁勳出席輝達在北京舉辦的迎新年會。4月時黃仁勳再次問訪大陸，在與中國貿促會會長任鴻斌會談中表示，「中國是輝達非常重要的市場」，希望繼續與中國合作。

黃仁勳與雷軍的淵源頗深。2013年在「小米3」發布會上，黃仁勳親自登台推銷自家Tegra晶片。

黃仁勳 雷軍

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