黃仁勳：製造業移美減輕台壓力 美國再工業化是正確的事 可降低對他國依賴

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳表示，美國推動科技製造「再工業化」的計畫是「完全正確的事」，可降低對他國的依賴，這也能減輕台灣的壓力。他還提到，美國政府其實不必擔心中國軍隊會使用輝達產品來提高其實力，因為大陸也會擔心隨時受到限制的風險。

黃仁勳接受CNN專訪時表示，美國應投資於製造領域，而這現在是「我們產業中欠缺的整個環節」。這段訪談於美國時間周日（13日）播出。

黃仁勳說：「那種對製造的熱情、技術與工藝，那種製造東西的能力，是推動經濟成長的重要因素，也能為社會穩定帶來價值，讓人能夠在沒有物理學博士學位的情況下，也能創造美好的人生和很棒的職業。」

黃仁勳說，將製造業移回美國，也能減輕對台灣的壓力。川普今年3月曾宣布，晶圓代工龍頭台積電（2330）將在美國製造方面投資至少1,000億美元。

黃仁勳說：「建立一個豐富的產業與製造生態系統，一方面可以讓美國變得更好，另一方面也能減少我們對其他國家的依賴，這是一項明智行動。」

在美國不斷緊縮對大陸的出口限制措施之際，黃仁勳表示，美國政府不必擔心中國軍隊會使用輝達產品來提高其實力，因為中國軍方會避免使用美國技術，畢竟這樣做有風險，「他們根本就不能依賴美國技術…它當然隨時都可能受到限制。」

另外，談到AI發展是否會衝擊就業市場時，黃仁勳表示，「每個人的工作都會受到影響，一些工作會消失，但也會創造出許多新工作，而我希望各行各業生產力都能提升，帶動社會進步。」

他解釋說，在輝達，幾乎每位軟體工程師與晶片設計師都在使用AI，他鼓勵這種做法，「甚至到了強制要求的程度。

對於AI模型常被批評會出現「幻覺」現象、生成錯誤資訊的情況，以及有專家擔心人類可能無法控制AI系統，黃仁勳認為，那些憂慮大多來自不了解AI系統如何透過彼此協作以維持安全。大多數AI模型會互相調用其他工具以查證事實。他也表示，全球應制定統一的標準與安全規範。

他說，AI將帶來全面的正面效益。當然會造成一些傷害，但世界會即時反應，不過它的力量將是全面性的且正向的。AI模型可用來加速研發新藥，也能加深人類對疾病的理解，相信有朝一日AI能協助治癒所有疾病。