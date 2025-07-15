今年3訪大陸…黃仁勳：製造業返美可為台減壓

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，美國推動科技製造「再工業化」的計畫是「完全正確的事」，可降低對他國的依賴，這也能減輕台灣的壓力。他還提到，美國政府其實不必擔心中國軍隊會使用輝達產品來提高其實力，因為大陸也會擔心承受隨時受到限制的風險。

黃仁勳接受ＣＮＮ專訪表示，美國應投資於製造領域，而這現在是「我們產業中欠缺的整個環節」。這段訪談於美國時間十三日播出。

黃仁勳說：「那種對製造的熱情、技術與工藝，那種製造東西的能力，是推動經濟成長的重要因素，也能為社會穩定帶來價值，讓人能在沒有物理學博士學位，也能創造美好的人生和很棒的職業。」

黃仁勳指出，將製造業移回美國，也能減輕台灣的壓力。他說，「建立一個豐富的產業與製造生態系統，一方面可以讓美國變得更好，另一方面也能減少我們對其他國家的依賴，尤其是唯一依賴，這是一項明智行動」。川普今年三月宣布，晶圓代工龍頭台積電將在美國製造方面投資至少一千億美元。

在美國不斷緊縮對中國大陸的出口限制措施之際，黃仁勳表示，美國政府不必擔心中國軍隊會使用輝達產品來提高其實力，因為中國軍方會避免使用美國技術，畢竟這樣做有風險。他表示，「他們根本就不能依賴美國技術，因為隨時都可能受到限制」。

而在第三屆「中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會）」明天於北京展開前夕，大陸媒體ＩＴ之家昨報導，大陸網上出現黃仁勳與小米董事長雷軍的合影，只見兩人在一處古色建築前合照，此外，黃仁勳也與雷軍在小米打造的電動超跑SU7 Ultra旁合影。

大陸媒體報導，知情人士日前透露，黃仁勳將出席第三屆鏈博會，這將是他今年以來第三度造訪大陸，他此行除了推銷輝達的新產品外，也將重申對大陸市場的長期承諾。此外，輝達一名主管說，黃仁勳明天將在北京舉行記者會。

黃仁勳接受ＣＮＮ專訪時也談到ＡＩ發展是否衝擊就業市場時，他說，「每個人的工作都會受到影響，一些工作會消失，但也會創造出許多新工作，而我希望各行各業生產力都能提升，帶動社會進步」。

他指出，在輝達，幾乎每位軟體工程師與晶片設計師都在使用ＡＩ，他鼓勵這種做法，「甚至到了強制要求的程度」。

對於ＡＩ模型常被批評會出現「幻覺」現象、生成錯誤資訊的情況，以及有專家擔心人類可能無法控制ＡＩ系統，黃仁勳認為，那些憂慮大多來自不了解ＡＩ系統如何透過彼此協作以維持安全。他說，ＡＩ「將帶來全面的正面效益。當然，會造成一些傷害，但世界會即時反應，不過它的力量將是全面性的且正向的」。