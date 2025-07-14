立達國際宜蘭廠開幕啟用 未來3年繼續擴建現代化廠房合計投資8.5億

立達國際電子股份有限公司進駐宜蘭科學園區，今天舉行新建廠房啟用典禮，宜蘭廠占地2400坪、第一期投資金額2.5億元，導入智能ERP、物流自動化與綠色節能系統，將成為企業未來10年成長的核心引擎，董事長王立民表示，宜蘭不僅好山好水，更是好創業、好賺錢的好地方。

啟用典禮包括代理縣長林茂盛、議長張勝德等產官學界人士參加，鎧俠丶美光公司等合作夥伴也派人出席。立達在興櫃已12年，去年啟動上櫃計畫，朝上櫃目標邁進，公司規畫未來3至5年後啟動宜蘭廠第二期建設工程，總計4800坪現代化廠房，預計投入6億元，連同第一期工程在內，整體宜蘭園區於10年期間的總投資金額將達8.5億元。

立達宜蘭廠具備五大中心，包括產品規格定義與品質控制中心、全球採購與物流發貨中心、市場數據與廣告投放分析中心、多語系全球售後服務中心、財務與MIS運籌資料中心，未來五大中心聯網全球，宜蘭將成為科技智造重鎮。