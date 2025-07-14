奇景攜手矽漣開發AI感測系統 攻智慧醫療和運動科技

奇景光電今天宣布，與矽漣合作推出超低功耗終端AI感測系統「bboniAi」，可應用於智慧醫療、運動科技和教育互動領域。

奇景光電發布新聞稿指出，「bboni Ai」系統結合矽漣的高精度慣性量測單元動作感測器，以及奇景光電的超低功耗AI處理器WiseEye2。

其中，奇景光電的WiseEye2處理器採用高效能的Cortex-M55大小核運算核心，並搭載AI推論引擎Ethos-U55，支援全時偵測、動態電壓與頻率調整以及多層次電源管理結構。

奇景光電指出，「bboni Ai」系統可於裝置端即時完成動作分析、姿態辨識及行為判讀，無需仰賴雲端傳輸。透過低延遲、高效率且具備隱私保護的設備端本地AI推理能力，實現真正可落地、可擴展的Endpoint AI解決方案。