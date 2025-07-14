中華電信獲Frost & Sullivan 2025台灣資料中心競爭策略領袖獎

中華電（2412）14日宣布獲得Frost & Sullivan頒發的「2025台灣資料中心競爭策略領袖獎」(2025 Taiwan Data Center Services Competitive Strategy Leadership)，是中華電信繼六度蟬聯Frost & Sullivan「台灣最佳資料中心服務業者獎」(Taiwan Data Center Services Company of the Year Award)之後，首度獲得的指標性大獎，彰顯中華電信在資料中心服務領域的卓越表現。

此獎項彰顯中華電信在策略發展、基礎建設現代化及以客戶為中心而創新努力的高度肯定，肯定公司在快速演變的台灣資料中心市場中，推動AI-ready基礎設施、戰略創新及可持續增長的卓越表現。

Frost & Sullivan每年通過嚴謹的基準審查過程，從策略有效性和實際執行兩大核心維度對企業進行評估。中華電信在這兩方面均表現優異，展現能夠有效因應市場需求，並以一致性和規模化執行其戰略舉措。Frost & Sullivan的副合夥人Nishchal Khorana表示，中華電信專注於滿足新興客戶需求，並通過調整其價值主張來應對AI工作負載在既有及興建中的資料中心基礎設施中的獨特要求，從而改變台灣的數位格局。

中華電信以基礎設施創新、客戶與市場需求、及可持續性為核心的長期布局策略，展現出其在動態數位生態系統中的敏捷性。持續投資於先進基礎設施，如高密度數據中心及AI應用服務，值得注意的是，中華電信刻正規畫中的北部超大規模資料中心，設計能提供至少12兆瓦的IT負載，將在能源效率和高容量共置方面樹立新標準，特別是針對AI和高效能計算（HPC）應用。

中華電信2024年啟動現有建築改造計畫，專注於透過擴增電力、冷卻效能及補強結構，將舊有場地轉型為AI-ready資料中心。這些改造後的基地將作為全新資料中心使用，持續擴大總 IT 負載能力，使中華電信穩坐台灣最大的數據中心營運商寶座。

中華電信積極落實綠能與ESG策略，致力於成為全球低碳轉型的先驅。公司已獲得ISO認證及Tier 3電力設計標準，並計畫於2030年實現所有IDC雲端機房100%使用綠電目標，成為FAANG企業的重要資料中心合作夥伴。自2022年起，中華電信開始洽商採購綠電，並分階段簽訂CPPA企業購電長期合約，逐年提高再生能源使用比例年，並預定於2045年達成淨零排放，展現對環境保護的堅定承諾，為未來的可持續發展奠定基礎。