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傳輝達包下「潤泰玉成辦公大樓」共15層樓層租約 為期10年

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
傳出輝達（NVIDIA）已一口氣與「潤泰玉成辦公大樓」房東潤泰新簽訂下3到17樓共15層樓層租約，為期十年，一般預料這將是輝達台灣總部確定落腳在北投士林科學園區前的過度作業。圖／聯合報資料照片
傳出輝達（NVIDIA）已一口氣與「潤泰玉成辦公大樓」房東潤泰新簽訂下3到17樓共15層樓層租約，為期十年，一般預料這將是輝達台灣總部確定落腳在北投士林科學園區前的過度作業。圖／聯合報資料照片

市場傳出輝達（NVIDIA）已一口氣與「潤泰玉成辦公大樓」房東潤泰新簽訂下3到17樓共15層樓層租約，為期十年，一般預料這將是輝達台灣總部確定落腳在北投士林科學園區前的過度作業。

消息人士透露，潤泰新在去年12月底即已公告，承租方擬以總租金28.97億元、進駐集團旗下持股七成子公司潤泰創新開發持有的「潤泰玉成辦公大樓」，入住樓層3樓到17樓，總出租面積約10,259.31坪，相當於包下該棟六成面積，其租期為10年又1個月；其中包含第4、6、8年各調漲2%。

雖然潤泰創對承租方是誰保密到家，但業界證實承租方為輝達一事。潤泰新稍早還是不露口風，表示與租方簽訂保密協議，包含大樓名稱、單坪租金等相關資料，無法對外說明；目前也尚未接收到有客戶欲租下或另外半棟，甚至買下全棟的訊息。

據調查，「潤泰玉成辦公大樓」3~17樓，已確實是由輝達包下，每坪月租金落在2,400～2,500元間；至於樓上18～27樓部分，潤泰新指出，目前該案中高樓樓層商辦空間仍持續招租中，每坪租金開價2,600～2,700元。全案已在2024年2月取得使照。

令人玩味的是，「潤泰玉成辦公大樓」距離饒河夜市開車僅需五分鐘，深愛逛夜市的黃仁勳，未來逛夜市、吃台灣小吃會更方便。

科技業人士指出，由於目前輝達業務主力如H100、Blackwell系統晶片和Rubin 及Rubin晶片開發仍以落腳離台積電全球研發中心最新的新竹和竹北為主要據點，相關晶片和機櫃測試研發團隊仍持續擴充人力，並持續在新竹和竹北擴編承租面積，對照輝達核心的NVlink、AI機架設計和整機和散熱系統及零組件設計，伴隨輝達轉型為AI基礎架構供應商，必須加快相關高速傳輸和整個AI系統軟體硬整合，現有內湖辦公室似乎已無法支應未來研發人力需求，在黃仁勳自嘲輝達之所以要在台灣設立星艦群之一的台灣總部，就是「需要更多張椅子」，才會在士林總部未完工前，先大手筆租下「潤泰玉成辦公大樓」達15層，作為新辦公據點。

原因是新光人壽願雖將北士科T17、T18土地轉給輝達作總部使用，若直接轉會違反契約，恐會有讓新壽得到龐大利益等爭議，要釐清爭議恐耗費一段時日，加上建置期恐耗費用長達三到五年，且獨特星艦造成設計，施工難度和裝潢難度高，因而簽下長達十年租約，也為未來北士科興建預留空間，而且在北士科總部落成後，萬一人員需求暴增容納不下，也能做為預留彈性事業部門調度調整使用。

輝達 潤泰新

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