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Gogolook攜邁達特 全面部署企業級 AI 防詐整合方案

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

Gogolook宣布與邁達特策略結盟，Gogolook 將以旗下產品 Watchmen 商譽保護服務為基礎，結合邁達特 在 IT 資安產品代理與整合上的豐富資源與通路，提供企業客戶一站式、在地化的「數位信任與資安整合解決方案」，協助企業解決冒名困擾、有效辨識詐騙風險，共同搶攻高附加價值的企業資安防詐市場。

隨著 AI 技術普及與詐騙手法不斷進化，企業所面對的數位威脅已從傳統惡意程式擴及到社交工程、冒名偽造與通訊詐騙，衍生出更深層的「信任危機」。全球知名的資安集團 GenDigital 也指出，2020 年詐騙案件僅佔網路威脅的 30%，但 2024 年已飆升到 90%。隨著企業與政府對於偵測偽冒與詐騙預警的需求急速升溫，被動防禦已不足以防範新興的冒名詐騙，更需建立具備「即時偵測、通報、回應」的防詐營運中心（ASOC，Anti-Scam Operation Center），來回應多變的詐騙威脅。

Gogolook Watchmen 商譽保護方案專為企業、政府機構打造，提供「Whoscall 認證商家號碼」與「偽冒偵測系統」服務，已協助多家電商、金融機構與品牌建立防詐防線、保護消費者信任。Whoscall 認證商家號碼服務載明官方資訊，當撥打電話或發送簡訊至 Whoscall 用戶時，將清楚呈現為官方來電與來電目的，幫助用戶即時分辨、減少消費者遭冒名詐騙受騙風險。同時，偽冒偵測系統除了傳統通訊管道外，也將防詐偵測領域延伸到網域和社群，企業可針對 Facebook、Instagram 及 Threads 等社群平台進行監控，若偵測到非官方的資訊，可收到通知並立即啟動詐騙阻斷機制、下架冒名粉專、不實廣告等偽冒及詐騙內容。此舉不僅強化品牌商譽保護，更降低消費者被不實資訊詐騙的風險。

透過與邁達特的合作，Gogolook 將結合其 AI 防詐能力與邁達特在資安領域的整合經驗，為企業提供從前期諮詢、技術導入到維運服務的全套解決方案。邁達特擁有橫跨 AWS、Microsoft Azure、Google Cloud 三大公有雲代理身分，並代理眾多國際資安品牌，是台灣企業雲地整合的領導者。此次合作將為 Gogolook Watchmen 帶來更強大的市場拓展動能，並加速本地客戶的導入效率與服務密度。

展望未來，Gogolook 與邁達特 將進一步整合更多防詐解決方案、推動線下活動合作，打造「防詐生態系」，並協助企業強化合規能力、降低資安與信任風險，在數位轉型與 AI 浪潮中實現永續經營。

資安 詐騙 Gogolook

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