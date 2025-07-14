凌航擬8月上旬上市 今年營收可望創新高
記憶體模組廠凌航科技將於8月上旬掛牌上市，受惠記憶體銷售量價齊揚，上半年總營收新台幣31.63億元，較去年同期增加近3成，根據市況預期下半年業績可望優於上半年，全年營收應可突破60億元關卡，挑戰續創新高。
凌航科技今天舉行媒體交流會，董事長曾珍表示，凌航科技成立於1998年，投入SIM智慧卡領域，2007年營運轉型，切入記憶體產業。
曾珍指出，凌航科技目前以電競、系統整合及工控市場為主，動態隨機存取記憶體（DRAM）產品比重約68%，儲存型快閃記憶體（NAND Flash）比重約31%。
曾珍表示，DRAM產品比重中，DDR5規格比重約55%，DDR4規格比重約45%，貨源為韓系記憶體廠，目前存貨約2到3個月。
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