Zoom推全新「代理式AI服務」助用戶省時省力 提升效益

知識協作平台Zoom於14日宣布，推出全新代理式AI功能，協助使用者跨平台完成任務，並節省工作時間。透過 Custom AI Companion附加功能，將可串接16款第三方應用程式，讓用戶無需離開Zoom即可統籌各項任務。Custom AI Companion 附加功能現已開放付費用戶使用，讓中小企業領導者也能在Google Meet等第三方視訊會議平台上使用AI Companion，如自訂會議摘要範本、建立個人化虛擬化身，與整合第三方應用程式，進而提升工作效率，幫助企業將重心放在業務發展上。

Zoom 產品長 Smita Hashim 表示，透過 Zoom AI Companion 的代理式功能，用戶能大幅提升工作效率、完成更多任務。這些代理功能不僅可在 Zoom 平台內使用，還能整合至 ServiceNow、Jira、Asana、Box 等常用商務應用中。Custom AI Companion 附加功能則進一步簡化工作流程，讓 AI Companion 不只能參與 Zoom Meetings 與實體會議，也能延伸至其他視訊會議平台使用。

AI Companion 運用代理式 AI 功能，幫助用戶無需離開Zoom Workplace 即可快速完成任務、提升效率。用戶現可透過 Custom AI Companion 附加功能串接 Amazon Q、Glean 及 Jira 等應用程式，為企業建立強大的索引、搜尋與服務訂單管理能力。新增的第三方應用程式也能提供更具情境脈絡的回應，並透過智慧調度，有效協助用戶跨工作流程完成各項任務。

Zoom此次代理式AI有5大亮點：第一，「提升銷售與服務效率」透過Zoom平台，團隊可即時處理客服案件，追蹤潛在商機並更新紀錄，加速決策流程，並提升客戶滿意度。串接ServiceNow、Zendesk等應用程式後，AI Companion 可協助企業簡化工作流程、減少人工作業，並確保每一次客戶互動都能轉化為實質商業成果。第二，「重塑文件協作體驗」整合 Microsoft OneDrive、Google Drive、Box、Confluence、Notion或Coda等文件平台後，AI Companion 可在會議中安全存取既有文件，並根據會議內容自動生成新文件，或透過簡單提示快速更新文件內容、提供摘要，加速團隊決策與協作效率。

第三，「簡化專案管理」團隊時常面臨同步專案資訊的挑戰，透過串接 Asana 與 Jira，AI Companion 可讓用戶直接查詢專案工具、更新進度、指派任務並設定截止時間，無需在多個應用程式間來回切換或仰賴手動操作。第四，「打破溝通孤島」AI Companion 可整合第三方通訊應用程式，協助搜尋、摘要、發送訊息，有系統的保留團隊的對話與想法。第五，「加速招募與新人培訓」串接Workday 後，AI Companion可快速搜尋與摘要職缺及應徵者資訊，加速招募流程、面試安排與員工入職流程。

Zoom透露，許多企業家、個人創業者、中小企業主與顧問，經常需要在不同的會議平台之間來回切換，與客戶、股東等利害關係人開會，卻缺乏有效的方式來整理會議紀錄。而全新推出的Custom AI Companion 附加功能現已開放給付費用戶使用，將原本的 AI 會議摘要功能擴展至包括 Google Meet 在內的第三方視訊會議平台，未來也預計支援 Cisco Webex，透過代理式 AI 功能，全面協助中小企業提升工作效率。

舉例來說，專業服務提供者（如顧問與自由接案者）現在可在 Microsoft Teams、Google Meet 等第三方會議平台中使用 AI 生成的會議摘要，有效簡化工作流程、節省寶貴時間。例如，當 Zoom 串接至 Asana 時，團隊可在不離開會議的情況下，自動更新專案進度。而AI 代理功能也可根據業務或銷售人員與客戶的會議內容，自動更新 CRM（客戶關係管理系統）中的銷售紀錄，減少行政作業，讓團隊能將更多心力投入在經營新客與既有客戶的關係上。