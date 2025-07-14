快訊

32歲女星陳屍公寓9月無人知 生前最後訊息「幫我祈禱」成永別

桃園最「富」區曝光！ 在地人感慨：20年前什麼都沒有

開罰！時速76「龜速車」行駛內線 國道警察難忍：是想氣死誰

緯創內科設新廠 創1500個工作機會 蔣萬安：串接園區 打造AI廊帶

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
緯創在北市內湖區潭美段五小段興建的研發大樓，完工模擬圖。記者邱書昱／攝影
緯創在北市內湖區潭美段五小段興建的研發大樓，完工模擬圖。記者邱書昱／攝影

緯創資通位於台北市內湖區潭美段興建地上8層、地下4層的研發大樓，今天舉辦開工動土儀式，台北市長蔣萬安及緯創總經理暨執行長林建勳今天出席典禮。蔣萬安表示，未來將帶動1500個工作機會之外，北市也串接內科、南軟、士北科等打造AI科技廊帶。

林建勳說，2024年5月9日公告取得北市內湖區潭美段五小段21地號等四筆市有土地，土地面積約6408平方公尺，總樓地板面積約9425坪，預計2028年將興建地上8層、地下4層的研發大樓。

林建勳說，在2021年也取得北市舊宗路段的「數位內容創新中心」BOT案後，距離今天動土的基地約1公里，同時子公司緯穎科技也將於附近興建總部大樓，希望在內湖打造科技廊帶，攜手市府創造共贏。

蔣萬安表示，前後與執行長建了好幾次面，去年6月完成簽約儀式後，今天見證到研發大樓的開工，感受到緯創團隊執行力的決心，北市府全力協助幫忙之下，緯創、緯穎大力投資。

他說，選對地點是企業成功的開始，感謝緯創選擇內湖，未來帶來1500個工作機會。而台北市不單單只是打造單一科技園區，而是致力打造科技廊帶，在今年5月看到輝達執行長選擇北士科打造輝達海外總部，今天緯創進駐內湖，未來將結合台北生技園區的南港，逐步落實科技廊帶。

蔣萬安也說，財政局努力之下，過去招商引資、民間投資557億元，未來也會持續努力，讓更多優秀人才匯聚台北市，同時也協助緯創後續的施工，圓滿落成。

財政局長胡曉嵐表示，緯創在內湖潭美段的研發大樓預計會有1500個工作機會，緊鄰的緯穎科技大樓預計也將於今年動土開工，也會提供2000個工作機會，加上緯創在舊宗路段的「數位內容創新中心」BOT，屆時串接內湖科技園區、南軟等，打造AI的科技廊帶。

由於大量工作機會，屆時上下班人潮恐增加內湖交通負擔。胡曉蘭說，市長提出捷運六線齊發，東環段的開工，以及上禮拜新工處及交通局的堤頂大道銜接國道一號北向新匝道引道通車，並且鼓勵大眾搭乘大眾運輸等。

同時，她也說，內科的公司也有響應交通局推出的減碳存摺，以及公司上下班時間分流等，也有和緯創溝通企業接駁等，都是透過跨局處、公私合作，紓解內湖交通人流。

緯創在北市內湖區潭美段五小段興建的研發大樓，今天舉辦開工動土。記者邱書昱／攝影
緯創在北市內湖區潭美段五小段興建的研發大樓，今天舉辦開工動土。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（左）及緯創總經理暨執行長林建勳（右）出席開工動土典禮。記者邱書昱／攝影
台北市長蔣萬安（左）及緯創總經理暨執行長林建勳（右）出席開工動土典禮。記者邱書昱／攝影

緯創

延伸閱讀

普發1萬政院不排除釋憲？ 蔣萬安：別一意孤行站民意對立

最新民調／藍須逾5成5投票率否則罷免險勝 蔣萬安說話了

南部有民眾受災..蔣萬安怒轟：綠護國遶境變「笑不出來笑話」

影／安可聲不斷！為幫王鴻薇反罷免 蔣萬安獻出民歌第一次

相關新聞

緯創內科設新廠 創1500個工作機會 蔣萬安：串接園區 打造AI廊帶

緯創資通位於台北市內湖區潭美段興建地上8層、地下4層的研發大樓，今天舉辦開工動土儀式，台北市長蔣萬安及緯創總經理暨執行長...

緯創內湖研發大樓拚3年完工 估將釋出1,500個高階新職缺

代工廠緯創（3231）14日為「內湖研發大樓」舉辦開工動土儀式，而總經理林建勳致詞時指出，緯創內湖研發大樓的地面面積約為...

緯創內湖研發大樓拚117年完工！總座林建勳：研發再升級

代工廠緯創（3231）於14日在台北市內湖區舉行內湖潭美段「研發大樓」新建工程開工動土典禮，並由緯創總經理暨執行長林建勳...

緯創內湖研發大樓開工！董座林憲銘將現身 釋最新AI市況

AI狂潮席捲全球，而台鏈代工廠緯創（3231）作為輝達（NVIDIA）在「AI伺服器」領域的主要協力廠，也因此收穫源源不...

Zoom推全新「代理式AI服務」助用戶省時省力 提升效益

知識協作平台Zoom於14日宣布，推出全新代理式AI功能，協助使用者跨平台完成任務，並節省工作時間。透過 Custom ...

美超微全球大擴產！總裁梁見後：市場需求成長非常快速

AI狂潮席捲全球，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後近日受邀為在法國巴黎所舉辦的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。