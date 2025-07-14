緯創內科設新廠 創1500個工作機會 蔣萬安：串接園區 打造AI廊帶

緯創資通位於台北市內湖區潭美段興建地上8層、地下4層的研發大樓，今天舉辦開工動土儀式，台北市長蔣萬安及緯創總經理暨執行長林建勳今天出席典禮。蔣萬安表示，未來將帶動1500個工作機會之外，北市也串接內科、南軟、士北科等打造AI科技廊帶。

林建勳說，2024年5月9日公告取得北市內湖區潭美段五小段21地號等四筆市有土地，土地面積約6408平方公尺，總樓地板面積約9425坪，預計2028年將興建地上8層、地下4層的研發大樓。

林建勳說，在2021年也取得北市舊宗路段的「數位內容創新中心」BOT案後，距離今天動土的基地約1公里，同時子公司緯穎科技也將於附近興建總部大樓，希望在內湖打造科技廊帶，攜手市府創造共贏。

蔣萬安表示，前後與執行長建了好幾次面，去年6月完成簽約儀式後，今天見證到研發大樓的開工，感受到緯創團隊執行力的決心，北市府全力協助幫忙之下，緯創、緯穎大力投資。

他說，選對地點是企業成功的開始，感謝緯創選擇內湖，未來帶來1500個工作機會。而台北市不單單只是打造單一科技園區，而是致力打造科技廊帶，在今年5月看到輝達執行長選擇北士科打造輝達海外總部，今天緯創進駐內湖，未來將結合台北生技園區的南港，逐步落實科技廊帶。

蔣萬安也說，財政局努力之下，過去招商引資、民間投資557億元，未來也會持續努力，讓更多優秀人才匯聚台北市，同時也協助緯創後續的施工，圓滿落成。

財政局長胡曉嵐表示，緯創在內湖潭美段的研發大樓預計會有1500個工作機會，緊鄰的緯穎科技大樓預計也將於今年動土開工，也會提供2000個工作機會，加上緯創在舊宗路段的「數位內容創新中心」BOT，屆時串接內湖科技園區、南軟等，打造AI的科技廊帶。

由於大量工作機會，屆時上下班人潮恐增加內湖交通負擔。胡曉蘭說，市長提出捷運六線齊發，東環段的開工，以及上禮拜新工處及交通局的堤頂大道銜接國道一號北向新匝道引道通車，並且鼓勵大眾搭乘大眾運輸等。