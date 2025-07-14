美超微全球大擴產！總裁梁見後：市場需求成長非常快速

AI狂潮席捲全球，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後近日受邀為在法國巴黎所舉辦的「RAISE Summit」高峰會進行精彩的分享，他當天在會前接受媒體訪談時透露，美超微看好全球各地區的AI伺服器需求，其中，歐洲地區接獲的需求成長更是快速，因此也已制定了相關的歐洲擴廠計劃，並將逐步擴大當地產能。而他在與外媒CNBC深度交流並探討旗下最新的資料中心建構組件解決方案（DCBBS）時也感嘆「AI伺服器市場的需求不斷上升，成長的速度真的非常快速！」

據悉，美超微成立於1993年，創立至今已走過30個年頭，團隊除了提供優化 IT 解決方案外，同時也作為AI、雲端、儲存和5G邊緣領域的全方位IT解決方案製造大廠，也已推出與旗下先進模組化構建式架構、機櫃式隨插即用設計，適合度最高的「液冷解決方案」，憑藉此組合，整套系統也取得最佳、最高的「廣泛性」。事實上「輝達（NVIDIA）晶片」為目前市場最主要用來訓練和執行大規模AI模型的關鍵元件。而美超微作為一家專門銷售搭載輝達晶片的伺服器供應商，一舉一動也備受各界關注。

美超微總裁梁見後深耕全球高科技產業多年，並與科技產業界多位大老都有深厚的交情，而他近日受邀現身在法國巴黎舉辦的「RAISESummit高峰會」，並帶來精彩的分享，同時他也在會中與外媒CNBC進行深度交流。據了解，雙方也一同探討美超微（Supermicro）最新的資料中心建構組件解決方案（DCBBS），是如何透過「模組化設計、DLC-2液冷技術」與更佳的能源效率，來協助企業客戶打造更加未來的資料中心。