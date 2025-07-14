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川普關稅還喬不定 緯創總座林建勳：AI伺服器需求大、影響小

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
緯創資通在北市內湖潭美段的研發大樓今天舉辦新建工程動土，台北市長蔣萬安（右2）、緯創總經理暨執行長林建勳（右3）出席。記者邱書昱／攝影
緯創資通在北市內湖潭美段的研發大樓今天舉辦新建工程動土，台北市長蔣萬安（右2）、緯創總經理暨執行長林建勳（右3）出席。記者邱書昱／攝影

美國總統川普陸續再公布關稅政策，緯創總經理暨執行長林建勳今出席活動表示，關稅雖然有影響，但是AI伺服器為剛性需求，需求在、影響較小，但目前關稅政策尚未有細節，客戶雖然沒有要求公司做任何動作，不過一直有PPlan A、B、C等計畫應對。

林建勳表示，美國最新宣布一些關稅措施，但是細節尚未宣布，大家都還在巡查細節內容，客戶都還沒有要求公司做任何動作，因此都還是維持現狀，並持續詢觀察市場，也如同日前所說，公司也有準備Plan A、B、C等計畫應對。

他說，緯創在全世界佈局算是完整，台灣、東南亞、美洲、歐洲等都有拓點，所以相對如果有受到關稅任何影響，都會有些計畫，「客戶不只是現在，其實在川普當選就模擬各種計畫，都有準備。」

另外，媒體詢問如何看待關稅影響下半年經濟景氣？林建勳說，關稅對景氣一定有影響，但AI伺服器來說是剛性需求，「關稅有影響，但是需求還是在，所以AI伺服器相對小。」不過，筆電、PC多少會受到影響。

他也說，筆電、手機為成熟的產品，如果關稅影響會提升售價，可能會影響到新舊汰換，但AI不同、需求一直都在，技術一直都在成長，新的AI效能更高，客戶還是要買新的。

媒體詢問Plan B、C的計畫，會有把筆電帶到美國製造嗎？林建勳說，之前說過目前客戶不會考慮筆電、PC在美國製造，因為相對的成本高，談美國製造的只有伺服器相關。另外，在美國佈局的計畫，他說，按照原訂計畫在美國德州、Q1量產，都在計畫當中。

關稅 AI

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