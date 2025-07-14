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美擬對墨課徵30%關稅 緯創：客戶未要求調整拉貨

中央社／ 台北14日電

美國總統川普揚言對墨西哥開徵30%關稅，牽動台廠海外布局。代工廠緯創總經理林建勳今天表示，美國關稅細節尚未完全公布，目前未收到客戶調整拉貨的要求，仍維持現狀，緯創已準備Plan B、Plan C、Plan D等多項備用計畫。

林建勳今天出席緯創內湖研發大樓新建工程開工動土典禮，會後接受媒體採訪，被問到美國擬對墨西哥課徵30%關稅的影響。他說，美國最近雖然一直在宣布關稅稅率，可是很多細節並沒有公布，緯創還在查詢相關細節內容，客戶也都沒有要求緯創做任何動作，因此緯創仍維持現狀。

林建勳指出，針對關稅影響，緯創有準備PlanB、Plan C、Plan D，視關稅細節啟動。

他強調，緯創在全世界布局還算完整，不管在台灣、東南亞、美洲和歐洲都有據點，無論發生任何影響都有備用計畫，客戶也從川普當選開始就與緯創模擬各種情境。在美國布局方面，緯創德州廠按照原定計畫進行，預計明年第1季量產。

媒體追問台灣關稅稅率如果超過多少，衝擊會遠大於想像，林建勳回應，自己心中沒有數字，「我只能說越低越好」。

他表示，關稅對景氣一定會有影響，不過人工智慧（AI）伺服器是剛性需求，受到關稅影響相對較小，目前為止AI伺服器需求還是大於供給；但筆記型電腦和手機等產品，若因為關稅導致售價提升，可能影響消費者換機意願。

關稅 緯創

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