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緯創內湖設廠 加深鏈結輝達士北科 林建勳：正面影響

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
緯創總經理林建勳出席開工動土。記者邱書昱／攝影
緯創總經理林建勳出席開工動土。記者邱書昱／攝影

輝達AI伺服器的協力廠緯創資通，今天在北市內湖潭美段舉辦研發大樓新建工程開工動土。由於輝達也宣布在北市士北科設總部，緯創總經理林建勳今受訪表示，對生意會有正面影響；同時積極招募人才及留才，曝員工離職率降到個位數。

AI狂潮席捲全球，而台鏈代工廠緯創（3231）作為輝達（NVIDIA）在「AI伺服器」領域的主要協力廠，也因此收穫源源不斷的伺服器訂單，而團隊

緯創表示，新建工程在2024年5月9日公告取得台北市內湖區潭美段五小段21地號，土地面積有6407平方公尺，容積率224.51％，建蔽率38.67。預計將於2028年打造地上8層、地下4層，總樓地板面積約9425坪的研發大樓。

媒體問及輝達海外總部設廠在北士科，兩地之間是否加深彼此關係？林建勳表示，其實輝達在美國的總部，緯創也一直辦公空間在旁邊，輝達決定來台北市很開心，雖然是在士林，但都在北市相當方便，「對我們生意會有正面影響。」

他也說，內湖潭美段的研發大樓會有1500個工作機會，加上舊宗路數位內容創新中心暨緯創企業總部距離一公里，以及旁邊規畫興建的緯穎科技總部大樓，但汐止辦公室人多也需要留著，無法搬過來，「我們這邊是增加的。」

另外，有關人才招募部分，他也說，招募依照原定計劃，這幾年積極招募並留任人才，緯創近年員工離職率只有降到個位數，因此會努力提供更好福利給予員工，希望能夠留任。

輝達 緯創

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