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Switch 2買氣旺 momo 累計預購量達1.25萬台帶動電玩周邊買氣

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Switch 2 10日正式在台開賣，台灣代理商展碁國際10日凌晨於旗下Weblink任天堂授權商品旗艦店舉行凌晨首購提貨活動，吸引大批任天堂鐵粉排隊。展碁國際／提供
Switch 2 10日正式在台開賣，台灣代理商展碁國際10日凌晨於旗下Weblink任天堂授權商品旗艦店舉行凌晨首購提貨活動，吸引大批任天堂鐵粉排隊。展碁國際／提供

任天堂最新主機Switch 2正式開賣，加上第七屆國際電玩電競產業展即將登場，暑假電玩熱潮全面引爆！台灣線上零售龍頭富邦媒（8454）旗下momo購物網觀察到，任天堂Switch 2主機累計預購突破12,500台，電玩娛樂品類銷售年增飆五倍，人氣強強滾，顯示今年暑假電玩市場火力全開。

看準這波娛樂採購潮，momo搶先集結超過5,300款主機、遊戲與周邊配件，不管是入坑新機、補貨經典，或升級配備，並加碼滿額就送限量特典與mo幣回饋。

台灣數據監測公司LnData針對遊戲與電競產業的最新報告顯示，台灣「遊戲主機市場」由PlayStation與Nintendo Switch兩大品牌穩居主導地位，玩家付費遊玩率高達79%，展現高度品牌黏著度與內容吸引力。上周Switch 2正式開賣，自開放預購以來，在momo銷量累計已突破萬台，成為今年主機換代潮的市場指標。新機結合畫質升級、磁吸式控制器與獨家「遊戲聊天」等多項創新設計，一上市就話題十足，也穩坐今年最搶手的3C娛樂新品之一。

momo同步觀察熱賣遊戲銷售表現，除了Switch 2《瑪利歐賽車世界同梱組合》超值又搶手外，咚奇剛系列最新作《咚奇剛 蕉力全開》、卡比首款3D正篇《星之卡比 探索發現＋星耀世界》，以及曾獲遊戲大獎肯定的《薩爾達傳說 王國之淚》，再到派對首選《超級瑪利歐派對 空前盛會＋空前盛會TV》都榜上有名，展現出「經典IP續作」與「多人同樂型遊戲」的熱潮。

Switch

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