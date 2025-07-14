帆宣：美國台灣客戶訂單挹注 在手訂單逾800億元
高科技產業廠務及製程系統規劃整合服務廠帆宣今年5、6月接單激增，經統計在手訂單已超過新台幣800億元，將為未來營運成長注入新動能。
帆宣指出，今年第1季在手訂單金額維持在600億元以上水準，隨著美國及台灣客戶訂單挹注，目前在手訂單進一步超過800億元。
帆宣表示，除建廠工程外，半導體設備代工業務也有不錯斬獲，訂單結構更趨健康。
帆宣今年上半年總營收254.58億元，較去年同期減少15.18%；下半年隨著工程營收集中入帳，將推升營收攀升，今年總營收仍將較去年成長。
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