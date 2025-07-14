快訊

高雄三元能源廠竄火…鋰電池充斥生活周遭 起火僅「這招」能救

國票金改選…旺旺派擬發動50億增資 耐斯和公股股權恐遭稀釋

傳印航空難機長情緒不穩！多名同事爆料 外媒曝「本要提早退休」

聽新聞
0:00 / 0:00

台泥三元能源布局廣 綠能產業擴及超跑、吸塵器與航太產業

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
三元能源科技公司高雄廠位於臨海產業園區，今早發生大火。記者劉學聖／攝影
三元能源科技公司高雄廠位於臨海產業園區，今早發生大火。記者劉學聖／攝影

台泥旗下三元能源科技公司今晨發生大火。近年台泥布局綠能產業，該廠是台灣唯一具綠能、電池、儲能、電動車快充研發與自製能力的工廠，公司簡介也號稱，全球第一家鋰金屬可充電電池量產製造商，並是北美第一家鋰離子電池製造商。

在南高雄小港臨海產業園區的紙廠「起家厝」設立鋰電工廠，專攻電動超跑市場，瞄準頂端客戶。其實它的產品牽涉很廣，除了高級超跑、賽車， 垂直起降的飛行器、甚至居家園藝的電動工具、手持吸塵器、航太產業的衛星能源等。

三元能源也在北高雄岡山嘉新水泥規畵儲能案場，看好高雄綠能產業發展，南北都有布局。1977年創立營運，前身為專門研發鋰金屬電池之實驗室。為全球第一家鋰金屬可充電電池量產製造商，北美第一家鋰離子電池製造商。

台泥集團布局新能源產業鏈，標榜是台灣唯一具綠能、電池、儲能、電動車快充研發與自製能力的全方位能源集團。三元能源科技鋰電工廠設在小港，斥資120億元，專攻超跑電動車市場。台泥董事長張安平曾說，高雄是台泥的起家厝，40年前小港舊址是紙廠。

三元能源生產台泥鋰電池品牌Molice，並投入3億元成立高階鋰電池實驗室。官網指出，2021年三元能源科技公司於高雄小港建製全台首座超級電池工廠， 主要產品為高階、高容量、高充放電功率的Molicel 鋰三元高鎳電池，年產能可達 1.8GW ，主要應用在千萬級電動超跑、太空科技，瞄準頂端客戶。

據指出，台泥原在台南能元EMT1、EMT2廠產量不足以供應，故將原台泥紙廠改建為EMT3，擴充產能以符合整體經營效益。中鼎集團官網指出，三元能源科技高雄鋰電池廠是超級電池工廠，產品為「鋰電池芯」，在建造階段，中鼎協助業主管轄各施工包，在廠內的施工品質把關、施工查驗、平行包工作介面協調，以及安衛環管理等監造服務。

除鋰電廠外，台泥去年起在閒置的岡山嘉新水泥廠設置儲能案場，設置過程積極與地方溝通。當時台泥表示，台泥儲能向嘉泥承租場地，運用台泥獨家研發的安全水泥儲能櫃，設置50MW/160MWh儲能案場，協助穩定台電電網，每天可存電量達16萬度，足以提供1萬2000家戶用電。

台泥布局新能源產業鏈，選在岡山嘉新水泥廠區設置儲能案場。圖／本報資料照
台泥布局新能源產業鏈，選在岡山嘉新水泥廠區設置儲能案場。圖／本報資料照

綠能 台泥 三元能源

延伸閱讀

三元能源啟用鋰電池廠才1年多 今爆炸起火製造安全再引關注

台泥旗下三元能源鋰電池廠大火！濃煙竄天際空拍畫面曝 居民：徹底調查

傻眼！澎湖竊賊偷超跑遊艇外海飆一圈完美駛回 去電客服想預約體驗

美國幼童誤吞陸製電池…竟以驚人天價和解 陸網酸：國籍很重要

相關新聞

台泥三元能源布局廣 綠能產業擴及超跑、吸塵器與航太產業

台泥旗下三元能源科技公司今晨發生大火。近年台泥布局綠能產業，該廠是台灣唯一具綠能、電池、儲能、電動車快充研發與自製能力的...

三元能源鋰電池廠火警最新動態！台泥全力配合各項調查與後續應變作業

台泥（1101）三元能源科技位於高雄市小港區的電池廠發生火警，台泥14日上午發表聲明表示，廠內自動灑水系統於第一時間啟動...

緯創內湖研發大樓拚3年完工 估將釋出1,500個高階新職缺

代工廠緯創（3231）14日為「內湖研發大樓」舉辦開工動土儀式，而總經理林建勳致詞時指出，緯創內湖研發大樓的地面面積約為...

緯創內湖研發大樓拚117年完工！總座林建勳：研發再升級

代工廠緯創（3231）於14日在台北市內湖區舉行內湖潭美段「研發大樓」新建工程開工動土典禮，並由緯創總經理暨執行長林建勳...

緯創內湖研發大樓開工！董座林憲銘將現身 釋最新AI市況

AI狂潮席捲全球，而台鏈代工廠緯創（3231）作為輝達（NVIDIA）在「AI伺服器」領域的主要協力廠，也因此收穫源源不...

美超微全球大擴產！總裁梁見後：市場需求成長非常快速

AI狂潮席捲全球，伺服器和儲存供應大廠美超微電腦（Supermicro）總裁暨執行長梁見後近日受邀為在法國巴黎所舉辦的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。