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廣宇轉型搶進機器人市場 目標3年營收翻倍

中央社／ 台北14日電

鴻海集團旗下連接線束廠廣宇啟動轉型，董事長李光曜表示，公司看好人形機器人等新商機，正著手併購歐洲軸向電機廠，目標第4季完成交易，希望藉此切入人形機器人關節、電動機車馬達的關鍵零組件等軸向電機市場，力拚未來3年營收翻倍成長。

李光曜表示，廣宇目前從事連接線束、PCB（印刷電路板）、EMS（電子產品製造服務）等業務，獲利穩定，但偏向「紅海」市場，考量公司未來3至5年發展，決定啟動轉型。

李光曜透露，廣宇正著手併購歐洲軸向電機廠，目前已走到盡責調查（DD）階段，後續預計將取得過半股權，投入發展軸向電機新市場。

李光曜指出，軸向電機的應用範圍相當廣，不只廣泛使用在工業風扇、大噸數冷氣等工業領域，也可應用在機器人馬達、2輪電動車等領域。尤其人形機器人成為未來熱門趨勢，廣宇將鎖定人形機器人髖關節、大腿、手臂和手肘上等大關節產品，目前已和多家機器人公司洽談合作。

另外，廣宇也提供機器人的拖鏈線，並發展PCB馬達轉子產品，將全方位搶進機器人商機。

廣宇2024年營收新台幣218.2億元，今年營收上看250億元，未來隨著機器人布局開花結果，力拚3年營收倍增，2028年挑戰500億元大關。

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