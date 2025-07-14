川普關稅添不確定性！緯創總座林建勳：客戶訂單未變 備妥PlanB

美國總統川普對全球多國持續寄出關稅通知，為國際貿易增添些許的不確定性，而面對關稅議題，代工大廠緯創（3231）總經理林建勳14日指出，團隊一直保持著對全球市場情勢的靈活應變，雖然美國政府目前已經宣布了一些關稅措施，但仍有許多細節都尚未揭曉，這使得企業在應對策略上面臨不小的挑戰。不過儘管存有不確定性，目前客戶尚未對訂單提出任何明確的調整要求，因此緯創仍會根據原定計劃持續運行，並密切關注市場動態。

林建勳提到，針對潛在的關稅變化，緯創已經制定了多個應變計劃，包括Plan B、Plan C和Plan D，以應對可能出現的供應鏈挑戰。他強調，隨著全球貿易環境的不確定性增加，企業必須保持靈活性，隨時準備調整生產地點以適應新的關稅政策。他指出，這樣的準備工作是必要的，尤其是在面對不同地區的關稅變化時。

展望未來，林建勳表示，自己對未來的發展仍保持樂觀看待，並認為緯創在全球市場中的布局將有助於減少關稅政策帶來的負面影響。他指出，無論是在亞洲、東南亞還是歐洲，緯創都已經建立了相對完整的生產體系，這將使公司能夠靈活應對各種挑戰。他期望在這樣的背景下，緯創能夠持續為客戶提供穩定的服務，並在不斷變化的市場中保持競爭力。