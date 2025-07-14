緯創內湖研發大樓拚3年完工 估將釋出1,500個高階新職缺

代工廠緯創（3231）14日為「內湖研發大樓」舉辦開工動土儀式，而總經理林建勳致詞時指出，緯創內湖研發大樓的地面面積約為6,408平方米（約1,938坪），將興建八層樓的地上結構及四層樓的地下結構，總樓板面積預計達21,158平方米（約9,425坪）。該大樓預計2028年完工，並將以黃金級的綠建築及智慧建築為目標，這不僅是對環保的承諾，更是對未來科技發展的前瞻布局。團隊預估待完工將開出至少1,500個全新的高科技職缺。

林建勳提到，自己與市長的上次會面是在緯創總部大樓的工程動土儀式上，而這兩塊土地距離不到一公里，也顯示出緯創將在內湖這塊區域的持續擴展。他表示，緯創集團在內湖的發展不僅限於此次研發大樓，還包括集團公司緯穎在附近的新建大樓，這些都顯示出緯創對於內湖區域的長期投入與信心。

緯創今日由總經理林建勳、幕僚長林福謙、緯創車用事業處總經理許美侖代表主持儀式。林建勳直言，隨著AI技術的迅猛發展，緯創希望透過建立AI廊道，促進與市府的合作，創造雙贏的局面。他相信，這將進一步提升內湖區域的科技創新能力，並吸引更多相關產業的聚集，形成良好的產業生態。此外，林建勳也感謝市府團隊的支持，他表示，希望在未來的建設過程中，能夠獲得更多的協助，以確保工程的順利進行。他重申，緯創將持續致力於推動技術創新，並為台北市的經濟發展貢獻力量。

台北市長蔣萬安致詞表示，自己對於緯創的邀請深表感謝，並強調今天的動土典禮是見證緯創資通研發大樓的重要時刻。他表示，這不僅顯示出緯創對未來的信心，也反映出其強大的執行力和決心。市府將全力支持緯創的發展，並感謝緯創選擇在內湖投資，這也將為台北市帶來約1,500個工作機會，助力打造以AI驅動的智慧城市。