緯創內湖研發大樓拚117年完工！總座林建勳：研發再升級
代工廠緯創（3231）於14日在台北市內湖區舉行內湖潭美段「研發大樓」新建工程開工動土典禮，並由緯創總經理暨執行長林建勳親自主持，而臺北市市長蔣萬安、臺北市政府財政局、產業發展局、捷運工程局、資訊局等多位貴賓也都到場力挺。而該內湖研發大樓建案自今日開工動土後，預計將在117年興建完成。
根據緯創提供資料顯示，這次新建工程基地，係公司於2024年5月9日公告取得臺北市內湖區潭美段五小段21地號等四筆市有土地（基地一）地上權案，土地面積共6,407.79平方公尺，容積率224.51%，建蔽率38.67%，地上權存續期間為60年。緯創將打造地上八層、地下四層，符合黃金級綠建築及智慧建築之研發大樓，總樓地板面積約9,425坪。
緯創長期致力於推動科技創新與產業升級，繼2021年取得臺北市舊宗段「數位內容創新中心」BOT案後，持續深耕內湖區營運基地，攜手臺北市打造AI導向之智慧城市（AI Driven Smart City）。緯創內湖研發大樓位於內湖科技園區核心區位，與規劃興建之緯穎科技總部大樓相鄰，距離現有行善路辦公區及臺北市數位內容創新中心暨緯創企業總部僅約1公里，未來將延伸拓展成為AI科技廊道。
事實上，緯創甫於6月19日舉辦竹北AI園區開幕典禮，緊接著舉行內湖研發大樓開工動土典禮，期望提升整體營運效率的同時，擴大企業產值，創造更多就業機會，並積極培育跨域科技人才。未來緯創將結合集團資源與研發能量，持續發揮在AI、數位內容、智慧製造等領域之專長，驅動臺灣科技產業發展。
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