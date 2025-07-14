緯創內湖研發大樓開工！董座林憲銘將現身 釋最新AI市況

AI狂潮席捲全球，而台鏈代工廠緯創（3231）作為輝達（NVIDIA）在「AI伺服器」領域的主要協力廠，也因此收穫源源不斷的伺服器訂單，而團隊為因應龐大的市場需求，自去年以來積極在旗下各廠區啟動擴產計劃。為提升自身的生產技術、讓旗下產品升級，今年2月經董事會同意通過，擬於不超過新台幣 27 億元的額度內，在台北市內湖興建內湖研發大樓，而該建案也於14日正式舉辦開工動土典禮，包括董事長林憲銘、總經理林建勳等大咖都將親自現身，預計屆時也將揭曉下半年最新的AI市況，引發市場關注。

據悉，代工大廠緯創作為電子五哥等級大廠，近年也不斷將自身獲利比重，朝更高毛利產品的方向進行調整，而團隊在林憲銘的帶領下，持續獲得龐大的訂單。搖身一變成為市場中表現最亮眼的當紅炸子雞，而團隊也在今年2月中旬時，正式發公告宣布，團隊已獲董事會同意通過，將以不超過新台幣27億元之額度內，在台北市內湖區一帶興建「內湖研發大樓」的消息。而這不僅代表緯創的產品將持續成長升級，也代表其對AI伺服器領域的長期看好。

回顧緯創總經理林建勳去年出席與臺北市政府地上權案簽約儀式時所言，「現在就是拿到再多訂單，但是沒有辦公室就沒有實驗室開發產品」，他透露，目前緯創在台北的研發人員雖然已超過 5,000 名，但仍然不夠多 ，即使跟緯穎取得另一塊地也仍然不夠，而緯創作為 AI 前段班，希望把內湖打造成為 AI 廊道的同時，也能將研發實驗室都放在內湖，藉此吸引最優秀的專業團隊。

展望未來，林建勳也直言，團隊期盼未來能把從緯創內湖行善路辦公區及台北市數位內容創新中心暨緯創總部延伸拓展至新基地，打造內湖 AI 科技廊道，創造區域就業機會，培養未來跨域人才，並與台北市政府攜手共創以 AI 導向、創新、國際化的智慧城市。而緯創近日已公布6月營收達2,091.82億元、月增0.4%、年增135.6%，市場客戶的強勁需求，挹注集團整體營運表現持續攀升，單月營收也再度創下歷史新高紀錄，合併前六個月營收達8,977.77億元、年增87.4%。外界預期未來全新研發大樓的加持之下，有望帶動整體營運表現再度升溫。