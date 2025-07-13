美太陽能供給驚爆九成大缺口 急找元晶等台廠供貨

美國總統川普主導的「大而美」法案日前順利通過，當中規範陸資背景太陽能產品一律禁止銷美，使得美國出現高達九成以上太陽能模組與電池供應缺口，急找台廠救援，台灣模組龍頭元晶（6443）近期頻頻接獲美企要求出貨，迎來大單，茂迪（6244）、聯合再生（3576）、安集（6477）等也可望受惠。

根據「大而美」法案內容，為貫徹美國優先的政策，新增特定外國影響實體（SFE）清單，並將中國大陸、俄羅斯、伊朗、朝鮮等國家的企業列入管制內。

元晶證實，美國對再生能源政策的新動向，對台灣太陽能產業而言是難得的契機，也是台廠重返國際舞台的機會，該公司已收到不少美系客戶洽詢，未來很有機會直接從台灣出貨到美國，並進一步插旗美國市場。

元晶分析，美國去年太陽能發電安裝量高達50GW（10億瓦），是全球除中國大陸外，第二大市場，先前東南亞四國一直是美國太陽能模組的主要來源，如今東南亞四國將無法再出貨到美國，現在「大而美」法案也禁止陸資背景的業者銷美，對台廠確實是一大利多，後續轉單效益值得期待。

業界人士指出，美國太陽能系統廠過往高度仰賴陸企供應電池與模組，即使不是直接從大陸輸美，也幾乎都是從東南亞四國等透過陸企洗產地，進口太陽能電池或模組至美國，換算陸資背景占全美境內太陽能系統所需的模組與電池比重高達九成以上。

川普二度上台後，先是對東南亞四國祭出太陽能洗產地關稅重拳，緊接著又簽署「大而美」法案，明令禁止任何具陸資背景的企業將太陽能產品銷美，全面封堵陸系太陽能進入美國市場。換言之，原本由陸資背景掌握、高達九成以上美國市場出現供應大缺口，美國太陽能系統業者面臨「斷炊」窘境。

近年台灣太陽能業者為壯大市場版圖，紛紛尋求海外商機，包括元晶積極搶進美國市場，聯合再生則跨足歐洲與東南亞市場，茂迪則是深耕日本市場，均顯示出業者積極跨足海外市場的決心。

業界人士認為，隨著美國政策因素牽引，全球太陽能供應鏈正面臨重組，而台灣太陽能產業具有完整的上下游供應鏈，加上技術能力不輸陸企，未來重返國際舞台指日可待，不僅身為本土太陽能模組龍頭的元晶將優先受惠，茂迪、聯合再生、安集等也雨露均霑。