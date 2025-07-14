微軟捧紅OpenAI 夥伴變勁敵

OpenAI在企業市場迅速崛起，最大金主微軟卻高興不起來，因當ChatGPT廣受企業採用，自家AI助理CoPilot卻賣不動…

在2024年春天，製藥公司Amgen宣布將為2萬名員工導入微軟的Copilot AI助理。這樁交易為微軟押注生成式AI的數十億美元投資帶來及時背書，微軟更在三篇案例研究中大肆宣傳此交易。

13個月後，Amgen員工使用的卻是OpenAI的ChatGPT。Amgen於今年初擴大ChatGPT的應用，原因是該技術表現持續進步，且員工反映其在研究與彙整科學資料等工作上有所助益。

OpenAI在企業市場迅速崛起，最大金主微軟理應額手稱慶，但OpenAI其實也是微軟的勁敵。微軟銷售團隊坦言，正面臨讓更多客戶採用他們自家AI服務Copilot的業績壓力。這場檯面下的競爭，也使微軟與OpenAI本就複雜的合作關係更趨緊張。

自投入近140億美元投資OpenAI以來，微軟陸續支持其他AI新創，同時著手打造自家AI模型，並對OpenAI重組計畫抱持保留態度。在此同時，OpenAI與微軟相互競爭的多家雲端平台業者簽約，並在過去兩年內大力推動付費訂閱方案，涵蓋企業、學校與一般使用者。

目前尚不清楚OpenAI能否持續擴大企業客群，但該公司最近表示，其付費的企業客戶數已達300萬，較數月前躍增50%。微軟發言人則表示，Copilot已獲得約七成全球500大企業採用，付費客戶數較去年同期成長三倍。

兩家公司實際上提供的產品功能相近，包括可協助完成資料研究與撰寫、數據分析等繁瑣任務的AI助理，進而讓員工能專注處理更棘手的工作。由於這兩款聊天機器人大致建立在相同的OpenAI模型之上，知情人士透露，微軟銷售團隊很難明確說明Copilot與知名度更高的ChatGPT兩者之間的差異。

照理說，微軟旗下產品的普及程度，應是該公司的一大優勢。Windows作業系統在辦公室環境中占主導地位，微軟也正將AI功能整合進其廣泛使用的Office等生產力工具中。長期以來，微軟銷售團隊善於說服客戶選購最新解決方案，因為其產品與客戶現有的軟體系統、資安架構與採購流程相容性高。

微軟銷售團隊本以為，雖然ChatGPT主導了消費端市場，但由於其與企業IT部門的關係深厚，企業市場應由微軟稱霸。然而，在微軟正式銷售Copilot企業版前，許多辦公室員工早已先行試用過ChatGPT，因此搶得先行者優勢。

即便微軟銷售團隊積極對潛在客戶強調，Copilot的價格通常比ChatGPT Enterprise便宜許多，但這項優勢可能難以持久。