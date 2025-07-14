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兩大動能熱轉加持 台積本季美元營收拚新高！上季財報驚喜度卻恐下滑

聯合報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電本季美元營收有機會創新高。路透
台積電本季美元營收有機會創新高。路透

台積電受惠輝達最新GB300 AI晶片陸續放量，以及蘋果iPhone 17系列新機備貨潮等兩大動能熱轉，本季美元營收力拚再創新高，法人看好將持續站穩三百億美元之上，季增百分之三至百分之七，今年美元營收有望首度突破千億美元大關，再寫新猷。

台積電預計周四（十七日）召開法說會，當天將公布上季與上半年財報，以及本季展望，現正處於法說會前緘默期。法人認為，受制於台幣強升，恐讓台積電上季財報獲利數字驚喜程度下滑，預估毛利率、營益率等「雙率」均逼近低標。

至於下半年，法人分析，輝達GB300將邁入放量階段，成為台積電高速運算（ＨＰＣ）相關業務最大動能，伴隨輝達下世代ＡＩ晶片平台Rubin將於明年問世，也將是台積電三奈米家族產能利用率持續吃緊的關鍵。

GB300是輝達用來進一步推動ＡＩ推理運算能力，支撐生成式ＡＩ、代理ＡＩ與實體ＡＩ等應用落地的要角。

供應鏈透露，GB300效能再進化，是ＡＩ產業下半年重頭戲，台積電負責操刀這款「地表最強ＡＩ晶片」，代工廠也全面搶進終端ＡＩ伺服器組裝商機，其中鴻海訂單分額最大，成為大贏家；廣達、緯創、緯穎、英業達等出貨同步喊衝。

GB300有多強悍？根據輝達揭露的數據，不僅晶片持續委由台積電操刀，最高階的GB300 NVL72連接七十二顆Blackwell Ultra GPU與卅六顆安謀（Arm）Neoverse架構Grace CPU，其ＡＩ效能比GB200 NVL72提升一點五倍；與基於前一代Hopper架構的產品相比，Blackwell在ＡＩ工廠市場的營收機會提升五十倍。

另外，蘋果iPhone 17系列新機將問世，也將催動台積電先進製程接單熱轉。供應鏈評估，今年蘋果旗艦機種備貨量估約較去年回升個位數百分比。

隨著蘋果新機ＡＩ功能升級，矽含量成長幅度持續大於出貨量，預期蘋果新機備貨潮仍將是台積電三奈米家族最大出海口，且蘋果仍將是台積電後續二奈米產能應用首發客戶，持續挹注台積電先進製程接單。

財報 美元 營收 台積電

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