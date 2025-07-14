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輝達高層：執行長黃仁勳16日北京見媒體

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

路透報導，人工智慧（AI）晶片巨頭輝達一名高層表示，該公司執行長黃仁勳預定16日在北京舉行媒體簡報會，為今年來第二度造訪中國大陸，業界高度關注。

黃仁勳前一次訪陸是在今年4月，當時他強調當地市場的重要性。

美國政府2022年來已限制輝達最先進的晶片出口至中國大陸，擔憂這些晶片被用於軍事用途。今年稍早，美國也禁止輝達的H20人工智慧晶片輸往中國大陸，這是輝達獲准在大陸銷售的最強大晶片。

黃仁勳最新的訪陸行程，在美、中兩國都備受關注。美國兩黨參議員11日致信黃仁勳，就其即將前往中國大陸的行程發出警告，要求他避免與涉嫌破壞美國晶片出口管制的企業會面。

輝達面臨著來自中國大陸科技巨頭華為等勁敵日益激烈的競爭。由於輝達的CUDA運算平台效能傑出，包括大型科技公司在內的陸企仍然渴望獲得輝達晶片。

根據輝達最新年報，在截至1月26日的會計年度，中國大陸市場為輝達帶來170億美元的營收，占總銷售額13%。黃仁勳向來強調中國大陸市場對輝達的成長至關緊要。

輝達 晶片

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