大和：AI 長線看俏按讚八家台廠 首選這3檔

外資大和資本最新報告指出，輝達的NVL72 AI伺服器第2季量產順利，預期第3季末將轉向GB300，加上亞馬遜對AI伺服器需求強勁，看好AI市場長期依舊暢旺，按讚八家台廠。

大和資本看好的八家台廠中，信驊（5274）、台達電（2308）、緯穎（6669）均列為「首選」，其他還包括鴻海（2317）、廣達（2382）、智邦（2345）、金像電（2368）、嘉澤（3533）等，皆給予「買進」的評等。

首選個股中，大和資本指出，信驊受惠於一般伺服器提前拉貨，6月營收達7.8億元，年增55%；第2季營收22.5億元，年增66%。展望第3季，預期整體表現將與第2季持平。

台達電部分，AI伺服器電源、BBU與Side-car模組是第2季主要成長動能。雖由於匯率的不利變化，季增幅略受壓抑，但整體仍舊符合原先預期。大和資本認為，第3季開始將依照台達電過往旺季節奏，實現高個位數季增營收成長，主因其穩健的電源架構升級，預期延續至2028年，且隨AI相關業務占比上升，獲利能力擴張順利。

緯穎方面，一般伺服器業務也有已提前拉貨、下半年放緩的狀況，但由於自6月起ASIC伺服器出貨上升，且二階雲端服務供應商（CSP）對新款GPU AI伺服器需求釋出，預估下半年將貢獻約1,000個機架出貨量，有助彌補一般伺服器提前拉貨缺口，整體展望樂觀。

大和資本指出，鴻海因消費性電子與運算部門的季節性疲弱，導致6月營收月減，但展望第3季，預估在輝達AI伺服器出貨放量、新款智慧手機量產起跑，單季合併營收將達2兆元；廣達部分，AI伺服器出貨依舊亮眼，後續有望維持暢旺的出貨榮景。

至於其餘個股，大和資本表示，金像電6月營收在關鍵客戶貢獻下，抵銷匯率帶來的不利因素，依舊達到預期，第3季預計在關鍵客戶出貨配額增加，泰國、蘇州廠貢獻下，單季營收將季增5%至10%。嘉澤則是有望在季節性因素與新一代CPU平導入下，帶動營收呈現高個位數季增。