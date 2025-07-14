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搶修中南部光電案場 元晶、茂迪、聯合再生擁利多

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導
中度颱風丹娜絲日前襲台，重創台灣中南部光電案場，不少案場太陽能板都被掀翻或局部遭到破壞，目前各家業者都在緊急修復中，意外帶動重建商機浮現。示意圖。圖／聯合報系資料照片
中度颱風丹娜絲日前襲台，重創台灣中南部光電案場，不少案場太陽能板都被掀翻或局部遭到破壞，目前各家業者都在緊急修復中，意外帶動重建商機浮現。示意圖。圖／聯合報系資料照片

中度颱風丹娜絲日前襲台，重創台灣中南部光電案場，不少案場太陽能板都被掀翻或局部遭到破壞，目前各家業者都在緊急修復中，意外帶動重建商機浮現，元晶（6443）、茂迪（6244）、聯合再生（3576）、安集（6477）等台灣本土模組廠因貨源充足、產品抗颱能力強，市場洽詢度正逐步提升。

根據產業統計，本次中度颱風丹娜絲共造成全台13個光電案場受損，包含四個大型水面型、九個小型屋頂型，災損容量共計約35MW（百萬瓦）；目前小型屋頂型已清運、大型水面型仍待清運。

業界人士指出，儘管災損容量35MW，占整體光電總安裝容量僅0.24%，但修復工作卻是困難重重，主要原因在於部分案場採購東南亞進口模組，孔位不若本土模組都統一，而東南亞不少廠家早已因美國關稅重拳而倒閉，因此苦無零組件可修復。

業界人士表示，對太陽能模組廠而言，並不是能靠颱風能取得多少重建的訂單，而是希望系統業者能徹底了解進口模組的風險與本土模組的優勢，未來估計系統業者在規劃光電案場時，勢必會將抗災能力與模組修復難易度考慮進去。

此外，由於中度颱風丹娜絲破壞力驚人，讓部分光電案場修復工作困難重重，即使案場都有保險理賠，但要重啟運作仍需要一段時間，致使案場投資報酬率受到影響，因此目前不少金融機構在融資或投資時，也會將案場是否採用本土模組納入風險考量中。


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