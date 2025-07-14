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i17問世倒數 「最美iPhone」也有望亮相

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

蘋果最快9月發布iPhone 17系列新機，盛傳同步推出全新超薄機型iPhone 17 Air，其機身厚度僅5.5mm，展現極致的蘋果美學，加上獨特的淺藍色，有望以「最美iPhone」之姿挑戰市場，主力供應商鴻海受惠最大。

根據中國大陸微博帳號「定焦數碼」透露，iPhone 17 Air將推出一款極為獨特的藍色配色，與蘋果歷代藍色系風格大相逕庭。據稱，這款藍色的色調非常淡，在特定光線下甚至可能被誤認為是白色。蘋果曾之前推出多款經典藍色，例如iPhone 13 Pro系列的「天峰藍」，呈現淡雅且帶有藍灰色調的特殊質感；今年新推出的M4 MacBook Air「天空藍」也屬於淺藍色系，搭配金屬表面機身，在光線折射下可呈現層次漸變的視覺效果。

業界看好，「最美iPhone」問世，可望激起更多買氣，相關供應鏈都將沾光。

蘋果 iPhone

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