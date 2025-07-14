i17問世倒數 鴻海總動員…陸鄭州廠、印度廠區全面動起來

蘋果有望於第3季推出iPhone 17系列新機，最大組裝夥伴鴻海（2317）全面動起來，不僅大陸鄭州廠總動員，印度媒體報導，鴻海集團也開始把新iPhone的零組件從大陸出口到印度，專家預期這意味iPhone 17系列機種也將開始在印度試產。

業界認為，下半年iPhone 17系列新機銷售仍值得期待，鴻海大陸與印度工廠連線生產大客戶新機，將搭上熱潮，伴隨輝達GB200與GB300訂單持續熱轉，鴻海將是下半年橫跨消費性電子產品與AI伺服器兩大應用的最大贏家。

印度經濟時報引述印度海關數據報導，許多用於組裝新iPhone的零組件，6月開始已運抵印度，包括顯示器組件、保護玻璃、機械外殼和後端相機模組等。

報導指出，鴻海集團從中國大陸出口到印度的iPhone 17零組件，約占該公司同期出口零組件的10%，其他多數都是iPhone 14和iPhone 16的零組件。蘋果預期在印度節慶旺季，當地的iPhone 14和iPhone 16銷量數量將提高。

專家指出，iPhone 17的試產將從7月開始，預料8月啟動量產。蘋果已計劃讓中國大陸與印度工廠從第一天開始，就同步生產預料將在9月推出的iPhone 17。

蘋果正以印度為戰略出口中心，尤其是對美國市場的出口。蘋果計劃把在美國市場銷售的iPhone，全都轉向從印度出口。標普全球財智的數據顯示，蘋果今年3月從印度出口到美國的iPhone年比暴增219%。

印度正在拉近和中國大陸之間的生產差距，雖然2014年在印度的iPhone 14組裝作業比中國大陸晚六周開始，但隔年的iPhone 15已幾乎是同步製造，印度去年已加入蘋果的新產品導入（NPI）流程，終結了中國大陸的獨家地位，蘋果計劃在今年的iPhone 17維持相同作法。

相較於東南亞各國，印度目前在川普對全球各國新推出的對等關稅中似乎占據有利地位。彭博引述知情人士報導，美國與印度正努力達成一項臨時貿易協議，計劃將關稅稅率降至20%以下，有助印度較其他亞洲國家處於較有利的貿易地位。

蘋果也持續要求供應商增加在印度的產能，最大合作夥伴鴻海集團持續擴大在當地生產iPhone業務。研調機構Counterpoint Research預估，2025年印度製iPhone將占全球iPhone出貨量25%至30%，遠高於2024年的18%。

此外，印度生產的iPhone業務也從組裝領域擴及零組件項目，外電報導指出，鴻海將首度在印度建立生產線，生產iPhone的金屬中框，這是首次在印度生產iPhone的核心零組件製造。