關稅效應…美手機、筆電要漲價了 漲幅至少10%起跳

美國總統川普新一波對等關稅對各國平均稅率都從20%起跳，業界評估，若依照相關稅率實施，下半年美國市場消費性電子產品將掀起漲價潮，包括iPhone與非蘋手機、筆電等，漲幅至少10%起跳，藉此反映新增的關稅成本。

川普於今年4月「解放日」宣布對全球各國開徵對等關稅，儘管隨後暫緩實施，讓廠商爭取到最後出貨機會，但近期公布的新稅率，各國產品銷美關稅平均都在20%以上，高額稅率讓新一波漲價潮一觸即發，牽動華碩（2357）、宏碁（2353）、微星（2377）、技嘉（2376）、宏達電（2498）等台廠後市。

業界評估，品牌商在美國市場將以產品漲價、削減供應鏈成本雙重方式應對，避免大幅度漲價嚇跑消費者，導致買氣下滑。其次，在尚未有業者當「出頭鳥」宣布漲價前，各家公司都不想率先喊漲，避免自身市占率流失。

現階段美國消費性電子產品還不會立刻漲價，主因蘋果、惠普（HP）、戴爾（DELL）、華碩、聯想等品牌大廠已於上半年提前大量拉貨至美國市場，目前銷售產品主要仍以先前囤積的庫存為主。

華碩共同執行長胡書賓5月初在法說會上表示，因應川普對等關稅，華碩去年第4季開始部署相關因應措施，於美國市場啟動策略性備貨，產品類別包含筆電與主機板等。胡書賓當時透露，華碩在美國通路備貨量約可支應三至六個月，視產品類別而定。

針對美國市場提前備貨，宏碁董事長陳俊聖先前指出，宏碁在美國沒有提前拉貨，目前庫存大約六至八周，庫存並沒有特別異常的現象。

不過，隨著品牌商在美國市場的庫存持續降低，以及屆時川普對全球各國對等關稅稅率完整出爐，品牌商預估，若依照現階段稅率維持不變情況下，下半年就會開始看到美國消費性電子產品明顯漲價，尤其是新推出的機種，漲幅至少10%起跳，藉此反映新增的關稅成本。比起漲價，更讓業界擔心的是美國市場需求減弱。根據研調機構IDC最新報告，第2季全球PC出貨量年增6.5%、達6,840萬台，但美國市場已開始感受到進口關稅衝擊支出的壓力。

IDC全球裝置追蹤事業群副總裁雷斯表示，考慮到上半年出貨強勁，導致庫存積壓的風險升高。更大的問題在於，進入第3季末及之後的整體需求變化。