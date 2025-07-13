台積電17日舉行法說 五大焦點掀外資法人關注

台積電（2330）將於本周四（17日）舉行法說，市場高度關注。外資法人聚焦五大議題，包括：新台幣升值對營運面的影響、今年資本支出是否有變、先進製程與封裝產能的狀況、人工智慧（AI）的後市展望、及「大而美法案」的影響等。

關稅與新台幣升值等二大議題，是近來內外資法人以及市場投資人最關注的焦點，特別是對台積電基本面的影響程度，更是法人圈聚焦的重點。

事實上，外資圈近期所出具的台積電個股報告中，均已陸續曝光最新的估算數據。如摩根士丹利（大摩）證券指出，第2季新台幣強升10%，將對台積電毛利率造成逾3%的衝擊，使下半年毛利率，由原先預估的58%-59%調降至55%-56%。

而匯率升值也將對台積電的獲利造成影響，大摩因匯率升值已率先調降台積電今明兩年每股稅後純益（EPS）各6%、12%，調降後EPS各為55.01元及64.61元；大和資本預期匯率問題雖影響台積電第2、3季新台幣營收，但這只是短期問題，對長期性獲利並無傷害。

資本支出方面，高盛認為在17日台積電法說將無重大驚喜，包括今年美元營收年增 20% 中段水準、與380 至 420 億美元的資本支出等目標，均將大致維持不變。高盛估台積電今年美元營收成長預估維持年增 28.7%不變。

在先進製程方面，高盛認為，2026年台積電的最大利多，主要是5 奈米以下製程價格將年增 3%、CoWoS 封裝價格則年增 5%。此外，智慧機導入2 奈米製程的需求可能超出預期，將成為推升台積電明年營運成長的重要動能之一。

而在AI的後市展望方面，花旗證券預計 GPU 將繼續占據主導地位，ASIC 也將持續成長。2026 年下半年開始，AI晶片將過渡到3奈米製程，將帶來平均售價的顯著增長、更大的晶片尺寸和更強大的運算能力。雖然出貨量成長將放緩，但價值成長將持續加速。

對於台積電而言，摩根大通（小摩）證券認為，與三個月前相比，台積電的基本面需求動能更為樂觀，主要成長動能來自 AI 需求強勁與Apple 訂單削減幅度有限。小摩預估台積電今年美元營收將年增29%。

至於「大而美法案」方面，大摩認為，該法案將半導體稅額抵免由原本的25%提升至35%，台積電符合資格，將因此受惠，加上台積電承諾投資美國晶圓廠，有望提高獲得關稅豁免的機率，將有助降低台積電在美擴產的獲利壓力。