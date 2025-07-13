快訊

中和死亡車禍！機車被公車追撞「妻遭捲車底」 尪載她返家卻陰陽兩隔

迴避討論是否介入台海衝突 澳洲總理「1句話」暗酸美國雙標

富達：企業併購預期將持續為科技業常態 有利長線投資人

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

富達全球科技基金經理宋恆浩（Hyun Ho Sohn）表示，儘管併購活動不應成為投資決策的主要考量，但企業的併購發展確實可為長線投資人帶來可觀回報。投資關鍵仍應聚焦發掘長遠贏家，如業務強勁、基本面穩健的企業。許多中小型科技企業不僅擁有潛力成為長線贏家，也是具吸引力的被收購目標，將為投資人創造額外價值。

宋恆浩指出，2025年地緣政治和監管政策不確定性增加，市場環境充滿挑戰，但科技企業併購未受影響。隨著產業結構轉變，如外送平台、半導體和軟體等科技相關產業出現各式各樣的收購提案，預期此趨勢將持續，有助提升投資科技產業的長線回報。

以外送平台為例，宋恆浩指出，市場競爭激烈，促使產業領導者透過策略性收購進軍新市場，進一步擴大企業規模及市占，加速產業整合。在半導體產業，各半導體企業正物色收購策略性矽智財（IP）。至於有競爭力的軟體企業，吸引力強，預期將持續成為被收購目標。

宋恆浩分析，科技業為了追趕一日千里的科技變化，提升自身科技水準及市占率，以開拓新的獲利增長契機，持續主導全球企業併購潮，尤其中小型科技業往往吸引大型競爭對手收購。

宋恆浩認為，過去十年，中小型科技企業規模明顯增長，擁有強大IP及人才，不乏各科技領域領導者，在科技價值鏈中擔當關鍵角色，對整體科技生態系統影響舉足輕重，可獨立發展或具備被大型企業收購的價值。

半導體 併購

延伸閱讀

職災有保障！工地臨時工與外送員 手機上網、便利商店皆可加災保

連3天「星巴克買1送1」！點得到新品「紫紅薯星冰樂」 再加碼一日限定「經典2夯品」特大杯買1送1免出門

新北勞檢處3大提醒！颱風假平台業者應停止外送下單服務 以免受罰

高雄亞灣最富里藏「都市毒瘤」 攤商苦等20年終盼到新市場

相關新聞

台積電17日舉行法說 五大焦點掀外資法人關注

台積電（2330）將於本周四（17日）舉行法說，市場高度關注。外資法人聚焦五大議題，包括：新台幣升值對營運面的影響、今年...

台積電法說會7/17登場 聚焦關稅匯率影響和全球布局

晶圓代工廠台積電將於7月17日舉行法人說明會，是台股本週重頭戲，台積電未來營運展望是市場研判產業景氣前景的重要指標。半導...

半導體風雲／台積設後段先進封裝總廠長制 邁新里程碑

先進封裝在全球半導體重要性大幅提高，台積電在發展先進封裝10多年後，將首度設立後段先進封裝，這項組織規畫意謂過去曾被視為「小媳婦」台積電後段先進封裝，終於有了出頭天，成為台積電大啖AI晶片商機的關鍵核心團隊。

輝達 CEO 談半導體課稅議題 黃仁勳：美科技業挺得過關稅

輝達股價11日再創新高，執行長黃仁勳身價攀抵1,438億美元，正式超越「股神」巴菲特；另外，黃仁勳接受今日美國報（USA...

聯發科小金雞擬赴港上市 星宸科技規劃發行H股

聯發科小金雞、在深交所上市的星宸科技發布公告，擬籌劃境外發行股份（H股），並申請在港交所掛牌上市的相關工作。

華為轉變AI晶片策略

大陸科技巨頭華為，正尋求改變人工智慧晶片設計策略，從特殊應用積體電路 （ASIC）轉向通用圖形處理器（GPGPU）晶片，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。