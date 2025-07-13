企業包場生態永續電影 日月光攜手推動綠色未來
日月光高雄廠為推動生態永續理念深入企業及教育，今天舉辦一場別開生面的企業包場電影會。活動特別邀請導演舒夢蘭、日月光環保永續基金會、高雄廠永續相關業務主管及團隊與高雄一卡通代表共同參與，透過跨領域交流與多元對話，期望能夠更廣泛地倡導環保永續觀念並付諸實際行動。
『守護我們的星球』電影深入探討全球氣候變遷、生物多樣性保護、綠色生活及永續發展等議題，紀錄片以淺顯易懂的方式突顯了氣候變遷對地球生態系統的嚴重影響，以及生物多樣性喪失的現實情況。這有助於加強對淨零永續發展的信念，同時也激勵員工重視環境教育的重要性。影片不僅強調了環境議題的迫切性，還強調每個人、每個組織都可以成為永續改變的推動者。
日月光環保永續基金會長期關注永續議題，藉由贊助優質電影，讓社會大眾聚焦友善環境與公益主題，並期望更多元、雙向活動，向下扎根，培育新世代的永續意識。
映後座談會由導演親自蒞臨，分享拍攝過程中的點滴與背後故事，並闡述她希望透過電影喚起更多人對環境的關注與行動。日月光副總李政傑理說：「企業不僅致力於內部的淨零轉型，也希望透過合作，將理念傳遞給更多的利害關係人。」
日月光除努力推動工廠淨零減碳也鼓勵員工落實日常減碳，以系統記錄減碳軌跡，藉由提供可選擇的低碳環境、鼓勵低碳行為、養成低碳文化三部曲建立生活減碳核心。因為體認到志工力量對社會永續的重要性，2019年成立日月光志工社長期發起社區淨灘、植樹及環保推廣等活動。本場活動也邀請一卡通公司擺攤宣傳公共運輸在降低都市碳排放上的關鍵角色，鼓勵更多民眾選擇大眾交通，減少私人汽機車使用。
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