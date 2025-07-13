快訊

研究曝氣溫升1度「心血管死亡風險增2%」 醫提醒4招自保

快訊／全台唯一罷綠投票 民進黨陳玉鈴罷免案失敗

等了10年終於現身 陸戰隊首度曝光肩射刺針飛彈

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電法說會7/17登場 聚焦關稅匯率影響和全球布局

中央社／ 新竹13日電
台積電高雄廠區外觀。圖／報系資料照
台積電高雄廠區外觀。圖／報系資料照

晶圓代工廠台積電將於7月17日舉行法人說明會，是台股本週重頭戲，台積電未來營運展望是市場研判產業景氣前景的重要指標。半導體產業專家表示，美國關稅和匯率的影響，以及製程技術推進和全球布局等，都是市場關注焦點。

美國總統川普近日接連對日本、韓國、歐盟及墨西哥等國發出關稅信函，稅率20%至50%不等，只是未包含台灣。台經院產經資料庫總監劉佩真說，美國關稅對於半導體產業和台積電的可能影響備受關注。

台積電董事長暨總裁魏哲家先前曾說，關稅政策存在不確定性和風險等潛在影響，不過並未看到客戶的行為有任何轉變。未來也許整體情勢會更加清晰，台積電將繼續密切關注相關情勢對終端市場需求的潛在影響，謹慎以對。

劉佩真表示，投資人關心台積電客戶行為和終端市場狀況是否出現新變化，以及台積電對於客戶未來需求預測和產業鏈情況看法。

劉佩真說，台積電在晶圓代工業居領先優勢，尤其在先進製程市場居獨霸地位，客戶應不敢貿然調整訂單，預期台積電客戶需求依然穩健。

新台幣兌美元匯率第2季強勢升值，出口商面臨不小衝擊，記憶體廠南亞科第2季認列新台幣11.24億元匯兌損失，光學元件廠大立光匯兌損失更高達42.2億元。

台積電估計新台幣每升值1%，恐影響營業利益率約0.4個百分點。魏哲家說，台積電會努力維持技術世界第一，賣應該得到的價值。

劉佩真表示，台積電受到新台幣匯率波動影響，以及可能採取的因應策略，是否因匯率因素調漲售價，也是市場關注的重點。

美國通過「大而美法案」，企業若在2026年期限前動工興建新廠，可獲得35%投資稅收抵免。劉佩真說，台積電是否因此加速美國投資，連帶影響其他海外投資計畫，備受關注。

台積電先進製程技術進展也是投資人關心的重點，台積電2奈米製程技術將於今年下半年量產，A16製程技術預計2026年下半年量產。

法人說明會 台積電

延伸閱讀

台幣強升！台積電6月營收跌落3000億 僅達2637.9億元、月減17.7%

魏哲家質押1,600張台積電揭底部訊號？陳詩慧：學會安全邊際才能放心放大槓桿

終止連三賣！魏哲家喊話「多買台積股票不會錯」 外資聽進去了

晶片稅誰出？魏哲家一席話引發討論：其實本來就是進口商買單

相關新聞

台積電法說會7/17登場 聚焦關稅匯率影響和全球布局

晶圓代工廠台積電將於7月17日舉行法人說明會，是台股本週重頭戲，台積電未來營運展望是市場研判產業景氣前景的重要指標。半導...

半導體風雲／台積設後段先進封裝總廠長制 邁新里程碑

先進封裝在全球半導體重要性大幅提高，台積電在發展先進封裝10多年後，將首度設立後段先進封裝，這項組織規畫意謂過去曾被視為「小媳婦」台積電後段先進封裝，終於有了出頭天，成為台積電大啖AI晶片商機的關鍵核心團隊。

輝達 CEO 談半導體課稅議題 黃仁勳：美科技業挺得過關稅

輝達股價11日再創新高，執行長黃仁勳身價攀抵1,438億美元，正式超越「股神」巴菲特；另外，黃仁勳接受今日美國報（USA...

聯發科小金雞擬赴港上市 星宸科技規劃發行H股

聯發科小金雞、在深交所上市的星宸科技發布公告，擬籌劃境外發行股份（H股），並申請在港交所掛牌上市的相關工作。

華為轉變AI晶片策略

大陸科技巨頭華為，正尋求改變人工智慧晶片設計策略，從特殊應用積體電路 （ASIC）轉向通用圖形處理器（GPGPU）晶片，...

黃仁勳：美科技公司 挺得過川普關稅

全球市值最高企業輝達（ＮＶＩＤＩＡ）執行長黃仁勳接受今日美國報專訪時表示，美國科技公司將能挺過川普總統的關稅政策，正如它...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。