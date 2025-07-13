台積電法說會7/17登場 聚焦關稅匯率影響和全球布局

晶圓代工廠台積電將於7月17日舉行法人說明會，是台股本週重頭戲，台積電未來營運展望是市場研判產業景氣前景的重要指標。半導體產業專家表示，美國關稅和匯率的影響，以及製程技術推進和全球布局等，都是市場關注焦點。

美國總統川普近日接連對日本、韓國、歐盟及墨西哥等國發出關稅信函，稅率20%至50%不等，只是未包含台灣。台經院產經資料庫總監劉佩真說，美國關稅對於半導體產業和台積電的可能影響備受關注。

台積電董事長暨總裁魏哲家先前曾說，關稅政策存在不確定性和風險等潛在影響，不過並未看到客戶的行為有任何轉變。未來也許整體情勢會更加清晰，台積電將繼續密切關注相關情勢對終端市場需求的潛在影響，謹慎以對。

劉佩真表示，投資人關心台積電客戶行為和終端市場狀況是否出現新變化，以及台積電對於客戶未來需求預測和產業鏈情況看法。

劉佩真說，台積電在晶圓代工業居領先優勢，尤其在先進製程市場居獨霸地位，客戶應不敢貿然調整訂單，預期台積電客戶需求依然穩健。

新台幣兌美元匯率第2季強勢升值，出口商面臨不小衝擊，記憶體廠南亞科第2季認列新台幣11.24億元匯兌損失，光學元件廠大立光匯兌損失更高達42.2億元。

台積電估計新台幣每升值1%，恐影響營業利益率約0.4個百分點。魏哲家說，台積電會努力維持技術世界第一，賣應該得到的價值。

劉佩真表示，台積電受到新台幣匯率波動影響，以及可能採取的因應策略，是否因匯率因素調漲售價，也是市場關注的重點。

美國通過「大而美法案」，企業若在2026年期限前動工興建新廠，可獲得35%投資稅收抵免。劉佩真說，台積電是否因此加速美國投資，連帶影響其他海外投資計畫，備受關注。

台積電先進製程技術進展也是投資人關心的重點，台積電2奈米製程技術將於今年下半年量產，A16製程技術預計2026年下半年量產。