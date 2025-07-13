4分鐘內完成心電圖分析 精準智能成立3年營收達1億

「一張心電圖診斷報告，通常要等上40至50分鐘，但透過AI技術導入，只要4分鐘就能出來」，這是台灣新創企業精準智能生技主力產品，這套軟體不僅讓精準智能在美國市場站穩腳步，如今擴大布局台灣，執行長Curry接受專訪表示，期盼2027年底在台灣上興櫃。

精準智能成立於2022年，屬於草創階段的年輕企業，不過僅短短3年時間，公司去年營收已達新台幣1億元，高達9成比重來自於美國市場。

精準智能執行長Curry Huang接受中央社專訪表示，精準智能的強項在於導入AI技術製作心電圖報告，內容包括心電圖特徵分析、疾病自動識別、資料和流程管理，以及心律、血氧、壓力指數等生理數據應有盡有，上述資料僅需4分鐘即可完成。

也就是說，過去至少要等上40、50分鐘的心電圖結果，病患花不到5分鐘時間，就可以看到報告，大幅提升效率達9成。

醫生可依據心電圖報告進一步判斷病症，達到早期治療效果，Curry說明，病患在診間掛號做心電圖，往往需要排隊好幾週才能做心電圖，再等1、2週取得報告，「透過AI技術分析心電圖，當天就可以拿到報告」，即時分析的精準度、敏感度、特異度高達95%，也能增加醫院每天看診的數量。

同時，為避免判讀盲點，Curry表示，精準智能導入的AI，未來可以協助醫生判讀病症達50種，包含急性心肌梗塞、缺血性心臟病、心房顫動、血鉀異常、慢性阻塞性肺病（COPD）以及早期糖尿病篩檢。

運用AI分析心電圖的新穎技術，讓精準智能獲選加入經濟部中小及新創企業署TAcc+加速器輔導，並於5月赴美國首度參加選擇美國投資高峰會（Select USA）新創競賽，順利獲得健康科技（Health Tech）第2名佳績，也吸引創投上門尋求投資機會。

有了經濟部輔導與國外獲獎加持，目前精準智能將目光放在台灣市場，Curry透露，已與2、3家台灣醫院簽訂採購合約，預期今年規模會擴大。

但他也坦言，相較於美國醫院，台灣醫院願意付錢使用AI醫療產品的意願低，因此精準智能正在爭取納入健保認證，目前已通過初步審查，緊接著將與北部醫學中心進行臨床試驗，若AI心電圖分析產品成為健保給付項目，就可以加大醫院採購意願。

AI訓練過程需要投入大量資料學習，若樣本代表性不足或是訓練資料偏誤，就會產生「AI偏見」，舉例來說，一家科技廠開發AI自動篩選履歷系統，因為訓練資料中男性居多，導致它自動降低女性履歷的評分，此種現象稱為「AI偏見」。

Curry認為，若醫院自行開發AI系統，訓練資料來自於特定醫生的過去診斷病例與模型，也很容易產生AI偏見，無形間提高誤診率，美國已立法規定美國食品藥物管理局（FDA）須避免AI偏見狀況發生，歐美也推動AI數位醫療服務資料須包含多種族、多元化。

Curry表示，期盼衛福部可以訂定規範，創造公平競爭環境，加大力道推動台灣數位醫療產業發展外，也可加速AI醫療應用普及。