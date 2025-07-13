黃仁勳：美科技公司 挺得過川普關稅

全球市值最高企業輝達（ＮＶＩＤＩＡ）執行長黃仁勳接受今日美國報專訪時表示，美國科技公司將能挺過川普總統的關稅政策，正如它們過去曾經克服各種市場動盪一樣。

黃仁勳說，沒人喜歡動盪，也沒人喜歡突如其來的變化，「川普總統會達成協議，各國也會重新調整與重組，我們將挺過這一切。」

黃仁勳與川普十日在白宮會面，據他轉述，川普對輝達本周成為全球首家市值突破四兆美元企業的里程碑感到十分欣喜並引以為傲，「他花了很多時間恭喜我，還向在場所有人誇讚這是多麼驚人的成就」。

然而，隨著川普與中國大陸及其他主要貿易夥伴持續進行貿易談判，黃仁勳的事業正處於美國可能祭出高額關稅、人工智慧（ＡＩ）爆炸性發展，以及支撐ＡＩ發展的電腦晶片產業交匯的核心位置。

輝達設計先進晶片，並交由台灣的台積電等公司大量代工生產；若川普對半導體進口徵收關稅，這些企業恐將首當其衝。不過，黃仁勳並未表現出絲毫恐慌。

黃仁勳說，「每一年都有各種法規、稅收、關稅、政策和規章，我們都挺過來了。我相信世界會挺過去，企業也會挺過去，不論最後情勢如何發展，我們都會設法找到最佳解方。」

在專訪中，黃仁勳同時強調提升美國本土電腦晶片產能的重要性，並透露自己與川普會面時討論了在ＡＩ轉型過程中，如何協助美國科技公司維持競爭優勢，以及如何將熟練的製造技術帶回美國，並提到輝達正在德州製造超級電腦，並在亞利桑那州進行封裝作業。

黃仁勳還說，他曾與川普談到下周的中國大陸之行，但雙方並未討論中美貿易談判，也不清楚何時能達成最終協議。

與此同時，路透社報導，共和黨籍參議員班克斯（Jim Banks）和民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）也告誡黃仁勳不要會晤與中華人民共和國軍事及情報機構合作的企業代表，並要求黃仁勳不要會見美國出口限制清單上的實體。

兩人在信中寫道：「我們擔心您的中國之行可能賦予與中國軍方密切合作的企業正當性，或涉及討論美國出口管制中可利用的漏洞。」