輝達 CEO 談半導體課稅議題 黃仁勳：美科技業挺得過關稅

輝達股價11日再創新高，執行長黃仁勳身價攀抵1,438億美元，正式超越「股神」巴菲特；另外，黃仁勳接受今日美國報（USA Today）專訪時表示，日前赴白宮時，川普花了很多時間恭喜他，黃仁勳也說，美國科技公司將能挺過川普關稅政策，正如過去克服各種市場動盪一樣。

根據彭博富豪指數，黃仁勳的淨資產11日達到1,438億美元，躍居全球第九大富豪，若依富比世即時億萬富豪排行榜，則是全球第七有錢的人。兩個排行榜均顯示，黃仁勳的身價超越巴菲特。

另外，黃仁勳接受今日美國報專訪時表示：「沒有人喜歡動盪，也沒有人喜歡突如其來的變化，但這些爭端將…川普總統會達成協議，各國也會重新調整與重組，我們將挺過這一切。」

黃仁勳與川普10日在白宮會面，據他轉述，川普對輝達成為全球首家市值突破4兆美元企業十分欣喜並引以為傲，「他花了很多時間恭喜我，還向在場所有人誇讚這是多麼驚人的成就」。

然而，隨著川普與中國大陸及其他主要貿易夥伴持續進行貿易談判，黃仁勳的事業正處於美國可能祭出高額關稅、人工智慧（AI）爆炸性發展，以及支撐AI發展的電腦晶片產業交匯的核心位置。

輝達設計先進晶片，並交由台灣的台積電（2330）等公司大量代工生產；若川普對半導體進口徵收關稅，這些企業恐將首當其衝。不過，黃仁勳並未表現出絲毫恐慌。

他表示，早在創立輝達之前，關稅、稅負以及各式各樣的法規便已存在。如果川普推動嚴格的半導體關稅，也無異於過去的挑戰。

黃仁勳說：「每一年都有各種法規、稅收、關稅、政策和規章，但我們都挺過來了。我完全相信，世界會挺過去，企業也會挺過去，不論最後情勢如何發展，我們都會設法找到最佳解方。」

在專訪中，黃仁勳同時強調提升美國本土電腦晶片產能的重要性，並透露自己與川普會面時討論了在AI轉型過程中，如何協助美國科技公司維持競爭優勢，以及如何將熟練的製造技術帶回美國，並提到輝達正在德州製造超級電腦，並在亞利桑那州進行封裝作業。

此外，申報文件顯示，黃仁勳近期出售22.5萬股輝達股票，套現約3,640萬美元。這項售股計畫是3月訂定，最多在年底前出售600萬股，先前已在6月賣出這項計畫的首批股票。

【國際中心／綜合外電】美國兩黨聯邦參議員11日致函輝達執行長黃仁勳，告誡黃仁勳接下來訪問中國期間，不要會見涉嫌破壞美方晶片出口管制的企業。

路透報導，共和黨籍參議員班克斯（Jim Banks）和民主黨籍參議員華倫（Elizabeth Warren）要求黃仁勳不要會晤與中國大陸軍事及情報機構合作企業代表。



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