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華為轉變AI晶片策略

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

大陸科技巨頭華為，正尋求改變人工智慧晶片設計策略，從特殊應用積體電路 （ASIC）轉向通用圖形處理器（GPGPU）晶片，以便從輝達（NVIDIA）手中奪取更多的大陸AI晶片市占。

GPGPU又稱通用GPU，主要負責非圖形相關程式的運算，例如加密幣的生成計算，而圖形處理器（GPU）主要負責圖形處理，二者的任務略有不同。

科技新聞網站「The Information」最新發布報告指出，華為想要提升AI晶片，在大陸市占正面臨的一個主要瓶頸，也就是華為AI晶片採用的是異構計算架構（CANN）軟體平台來實現算力調度與執行。但是，CANN並未得到行業的廣泛的支持，遠不及輝達的CUDA。

由於大陸科技公司已長期使用輝達軟體平台CUDA開發技術，若轉向華為將帶來高昂的轉換成本，需要重新設計資料中心基礎架構、軟體和工程工作流程。更重要是，華為的AI晶片存在過熱並當機的問題，華為產品套件欠缺吸引力。

大陸多位科技企業高層曾多次在會議中明確告訴華為，若要陸企大規模轉向華為晶片，應該是華為去想辦法配合他們的平台。

華為已開始改變策略，新的AI晶片將配備新的軟體，允許使用者透過中間軟體，以相容輝達的CUDA程式設計語言，該軟體也可以將CUDA的指令轉換為適用於華為AI晶片的語言。

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