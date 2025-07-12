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蒼綠風暴再襲！華碩 ROG 全新《初音未來》聯名系列曝光

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
華碩於今年四月盛大宣布與全球知名虛擬歌姬—「初音未來 (Hatsune Miku )」合作推出TUF Gaming聯名電競周邊，時隔三個月，旗下電競品牌ROG玩家共和國亦攜手「世界第一公主殿下」，發表全新力作。華碩／提供
華碩於今年四月盛大宣布與全球知名虛擬歌姬—「初音未來 (Hatsune Miku )」合作推出TUF Gaming聯名電競周邊，時隔三個月，旗下電競品牌ROG玩家共和國亦攜手「世界第一公主殿下」，發表全新力作。華碩／提供

華碩（2357）於今年四月盛大宣布與全球知名虛擬歌姬—「初音未來(Hatsune Miku)」合作推出TUF Gaming聯名電競周邊，蒼綠風暴席捲全台！時隔三個月，旗下電競品牌ROG玩家共和國亦攜手「世界第一公主殿下」，發表全新力作，堅強陣容涵蓋：主機板、顯示卡、螢幕、機殼、一體式水冷散熱器、電源供應器、SSD外接盒與T恤；此外，還有ASUS A23機殼及RT-BE3600M WiFi 7路由器特別版，預計7月18日起陸續在台開賣。

ROG Strix X870E-H Gaming WiFi 7初音未來特別版，此款主機板以初音未來經典代表色「蒼綠」、「粉紅」為基調，搭配VRM散熱器與背面的專屬主題設計，淋漓展現極具視覺衝擊的別緻美感；再加上獨家Polymo Lighting多模式照明系統、Aura Sync燈效，可依個人喜好自訂RGB燈光，與其他ROG裝置同步，打造風格更趨一致的個人組裝機。

ROG Ryuo IV 360初音未來特別版一體式水冷散熱器，外觀完美演繹初音未來的鮮明形象，內建6.67吋2K AMOLED曲面螢幕，可顯示系統資訊並支援裸視3D影像播放；而低阻抗、高效能幫浦，以及兼具高風量與靜壓的串聯式ARGB風扇，則能提供無懈可擊的強大散熱；搭配正面、側邊雙向燈效，不只行還很型。

全新ROG Strix XG27ACMEG-G初音未來特別版，為一款27吋1440p電競螢幕，其背蓋結合散發青藍輝光的ROG無懼之眼、內斂又狂野的線性圖騰，還有初音左肩上的「01」標識等象徵元素，搭配超吸睛的「蒼綠」與「黑」撞色支架和基座、專屬OSD介面，聯名氣勢十足！

自2019年上市至今，仍廣受玩家青睞的ROG首款中塔式電競機殼，在本次聯名中也推出新一代特別版「Strix Helios II」，其前方鋁合金鑽石格柵，全面展示初音未來獨家插畫，藍綠與粉紅配色在酷黑機身上更引人注目；而富饒未來感的機身，加上ROG、「01」標誌畫龍點睛，亦強化整體視覺語言，別具匠心及巧思！

ROG Thor 1200W Platinum III初音未來特別版電源供應器，同樣以「蒼綠」為基底，搭配品紅線條勾勒，以及採用向量圖層設計的「01」字樣、致敬音樂本質的符碼和ROG Logo點綴，不僅細膩刻畫出「蔥娘」獨特魅力，強烈的色彩對比，更充分彰顯ROG天生無懼的品牌意象。

電競 曲面螢幕 ROG

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