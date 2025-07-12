太熱賣！華碩打造初音未來電競生態系 動漫IP助燃PC生意

PC品牌紛紛擁抱動漫IP聯名，搶攻年輕世代的認同。電競品牌華碩（ASUS）旗下ROG再推最新《初音未來》聯名系列，從顯示卡、主機板到服飾與周邊一次到位，科技與次文化的融合成新商機；宏碁（Acer）則於泰國市場與當地知名奶油熊合作筆電與滑鼠墊，動漫IP已成電腦熱銷重要武器。

華碩4月宣布TUF Gaming x初音未來合作推出電競周邊4產品，包括耳麥、滑鼠、鍵盤與滑鼠墊，成功帶動銷售成績，為趁勝追擊，華碩13日再度宣布，以ROG品牌為主軸，再大規模推出全新《初音未來》聯名系列。

此次聯名產品線陣仗包括顯示卡、AMOLED裸視3D螢幕、主機板、水冷散熱、機殼、電源供應器、滑鼠鍵盤、SSD外接盒與聯名T恤，還有ASUS A23機殼及RT-BE3600M WiFi 7路由器特別版等，計7月18日起陸續在台開賣，形成一個完整的粉絲收藏體系。

同時，聯名產品以初音代表色「蒼綠」與「粉紅」為主軸設計，搭配ROG的RGB燈效與高性能規格，成功將電競效能與動漫美學融合，吸引粉絲與重度使用者的關注。

除路由器為台灣限定，其他產品包括螢幕、主機板、水冷散熱、機殼、鍵鼠與聯名T恤都將在全球開賣，顯示初音粉絲購買力威力不小。

華碩積極擁抱動漫IP，搶攻年輕世代的認同，先前也曾跟年度動漫賣座冠軍《鬼滅之刃》聯名，在特定國家推聯名產品。

不只是華碩，宏碁近期也在海外積極進行IP行銷。宏碁泰國（Acer Thailand）7月剛宣布攜手當地可愛系角色「奶油熊（Butter Bear）」，推出聯名限量筆電「Acer x 奶油熊 Aspire Lite 15」、滑鼠墊與週邊，在社群平台與快閃通路限量販售。

相較華碩強攻電競硬體，宏碁的動漫IP則偏向「生活＋筆電」的混合風格，也展現出品牌在不同市場的調性操作。

從ROG初音未來到宏碁奶油熊，PC品牌與虛擬角色合作已成常態，透過虛實混合的數位行銷及聯名限量操作，創造更多課群互動體驗。

微星連續舉辦15年的國際電競賽事MGA（MSI Gaming Arena）則宣布與Red Bull合作，在其籌辦的國際重量級電競賽事：Red Bull Home Ground、Red Bull Team5中，使用由微星贊助的電競設備，雙方聯手掀起電競新體驗。