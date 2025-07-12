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AWS 伺服器加持 法人點名三檔供應鏈及四檔潛在受惠股

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

印刷電路板（PCB）族群近期反映6月營收亮麗，股價走勢強勁。法人看好，受惠Amazon Trainium2伺服器加單效應、ASIC AI伺服器採用多層暨高階材料趨勢，有利評價上揚，看好台光電（2383）、金像電（2368）、高技（5439）等三檔。

法人分析，無懼新台幣兌美元匯率升值干擾，PCB族群有四家6月營收締造歷史新猷，台光電、高技等主因在於AWS Trainium2伺服器出貨暢旺，台燿（6274）拜伺服器與800G交換機需求熱絡，尖點則是多層板鑽針出貨擴增。

以PCB族群第2季營收來看，高技、聯茂（6213）、金像電、台光電等四家單季營收分別達成財測目標105.8%、103.5%、103.4%、101.8%，表現最為亮眼。

ABF載板方面，欣興、南電、景碩等第2季營收達成率各為101.8%、103.1%、105.8%，亦優於預期，主要來自於反應原物料等成本上漲促使載板價格調漲，同時高階玻纖布緊缺帶動提前拉貨效應。

臻鼎-KY、華通等手機相關個股第2季營收達成率為96.4%、98.6%，表現低於預期。

法人近期將今年AWS Trainium 2及2.5的PCB出貨量預估值，由80至90萬片上調至100萬片，其中，今年第2季至第4季單季出貨量分別為20至25萬片、25至30萬片、30萬片以上，呈現逐季增長態勢，並認為第3季末Trainium 3將開始小量出貨，有機會加入新供應商。

法人評估，隨AWS、超微及ASIC伺服器持續放量下，除原有供應鏈外，包括金居、台燿、尖點、大量等相關原料、耗材、設備等都有機會陸續切入，後續成為受惠廠商。

營收 台光電 伺服器

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