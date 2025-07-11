台積電中科建廠第4季動工 國產發表低碳新品搶開發商機

中科二期台積電1.4奈米先進製程建廠計畫，預計第4季發包動工，國產建材實業（2504）11日在台中舉行彈性模數混凝土等低碳高端混凝土新產品發表會，宣示全力搶攻台積電等科技建廠開發商機。

國產建材集團上半年合併營收112.43億元、年增5.5%。其中，與混凝土相關的本業6月營收16.11億元、年增10.6%，創本業單月營收歷史新高。法人估，隨著科技建廠營收穩健挹注，今年營收、獲利有望續創新高。

國產建材近幾年積極布局科技建廠市場，目前占整體營收比重已超過四成，房建約占三成，公共工程約占二成五。值得注意的是，台積電全台建廠所使用的混凝土，國產占比超過五成，已成為最大的混凝土供應商。

目前，中科二期園區正進行滯洪池等公共工程，台積電預計第4季發包動工，包括達欣、麗明、互助等大型營造廠，以及國產、台泥、環泥等，都蠢蠢欲動。法人估，台積電中科四座晶圓廠的水泥用量在80萬至100萬立方米。

國產建材今天在逢甲大學舉行「混凝土應用前瞻技術研討會」，同時發表高彈性模數混凝土等低碳高端混凝土新產品，由董事長徐蘭英、副董事長林明昇、執行長吳志仁等人主持，吸引數十家中部知名營建及營造業者參與。

徐蘭英指出，隨著中科二期擴建在即，加上大台中廣貌的重劃區與高鐵特區積極開發，還有大巨蛋等重大建設也陸續展開，中台灣迎向龐大的營建商機。

目前已知，包括中科台積電1.4奈米先進製程新廠即將發包動工，嘉義科學園區先進封測建廠正大規模進行中，南科管理局更已啟動嘉科二期90公頃擴建計畫。

徐蘭英表示，全球高度關注台灣半導體產業鏈發展，尤其中部多個科學園區均是相關先進製程的重中之重。面對未來龐大的建廠需求，國產建材在中部擁有業界最多的9廠可以協同作業，成為半導體興建低碳高科技廠辦的堅強後盾。

而且隨著台中市多個重劃區房建崛起，國產建材中部所屬9廠也將攜手搶攻科技業帶旺的區域房建、公建等低碳綠建築商機，營運成長動能審慎樂觀。

吳志仁指出，國產集團過去協助中科台積電、友達光電、巨大機械等五成以上的科技建廠，近幾年更往北供應后里、銅鑼，與往南供應嘉義等科學園區重要科技大廠興建廠辦，如台積電、美光、聯發科、力積電等。

同時台商回流也挹注台中七期豪宅買氣提升，國產建材中部各廠囊括了忠泰老佛爺、勤美之森、國泰層峰、白朗峰、豐蒔等百億指標豪宅，近期持續供應全新城市地標-置地廣場台中、達麗居山、達麗創世紀、國泰MOST+、亞昕一沐、北屯綠生活等指標建案。

公共工程則包括：逢甲大學共善樓、勤美術館、台中歌劇院等國際級地標建築。

此次研討會中，國產建材向中部營建業、土木結構技師、建築師，以及相關的產官學界，完整展示國產建材集團近年積極研發的龐大低碳高端混凝土陣容，數量不僅較去年幾乎倍增、而且總數達到45款獲國內外認證。

這些低碳高端混凝土同時也已應用澆築在相關科技大廠興建廠辦中，未來屬於大台中重要產業建設的中科二期，相關廠辦興建時也將可望採用。

林明昇強調，集團今年邁入第71年，積極推動淨零碳排策略，滿足中部業界對於先進高端低碳混凝土展現強大的需求。集團遍布各地的混凝土廠區，也陸續取得綠混凝土與低碳混凝土的低碳循環建材標章認證，還成立國家級TAF認證實驗室，可精進原料大溯源管理，提升客戶信賴度。