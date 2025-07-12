輝達台灣用地有解？新壽願轉讓、北市府盼解約

新光人壽前天發文北市府，願將北士科Ｔ17、Ｔ18兩地轉讓給輝達使用，但北市府認為違背契約，恐有圖利嫌疑，回覆告知新壽須蓋好、拿到使照才可移轉。北市府透露，這兩個多月幾乎每周與輝達研商解決之道，最佳方案是市府與新壽「合意解約」。

新壽方指出，這段期間輝達積極與北市府交涉，終獲北市府點頭，並且指示新壽發出公文給北市府，北市府就會啟動相關作業。

對新壽而言，倘若把地上權合約直接轉讓給輝達，新壽可獲得上百億收益，對新壽的ＲＢＣ（資本適足率）將有幫助，新壽上半年因為匯損問題，有大約卅個百分點的ＲＢＣ折損，除了發債、增資之外，倘若能透過處分不動產來取得更多現金，也可為ＲＢＣ減壓。

不過，北市府認為新壽此舉違背契約。台北市法務局長連堂凱表示，契約由北市府和新光人壽簽訂，依約須要將建物蓋好後才能夠移轉地上權，如果現階段新壽想要移轉，所有權還是市府，市府不會同意，如果因為新壽、輝達突破公開招標條件，是因人設事，新壽又賺大錢，會有圖利爭議。

「如果新壽真覺得整體發展重要，希望能更積極面對這個局。」產發局長陳俊安說，雖然Ｔ16有台灣電子五哥的仁寶公司，但問題在於整體北士科要變成ＡＩ（人工智慧）產業園區，領頭的輝達沒有進駐，屆時周遭產業會比較發散，就像台積電到日本熊本設廠，上下游供應商也跟進，「大的指標企業作為領頭羊，上下游產業鏈才會進來，這也是當初輝達進駐北市科當初所預期。」

副市長李四川表示，最好的方法是市府與新壽「合意解約」，土地收回後，依土地徵收條例規定，區段徵收土地要公開招標，如果蓋社宅、安置原住戶或經報請行政院專案核准，土地可以讓售。但北市府並非賣地，而是設定地上權給輝達，這方法才是正途。

設定地上權比「讓售」的強度弱，李四川說，假設新壽若願意合意解約，可以開出條件，若行政院也核准，地上權就可以直接給輝達，這是目前想到最理想方式，類似市府「買回來」的概念，既符合相關法令，也不會涉及圖利，北市府願意和新壽好好討論。

國民黨北市議員張斯綱說，新壽還是要按照跟輝達默契和方式，先蓋好，日後轉讓或租賃，如此在法律上較站得住腳。民進黨議員林延鳳擔憂新壽與輝達私下議約，新壽現階段若可直接轉移，證明新壽當時投標根本沒有興建、投資計畫，這幾年都在養地、空轉、進度是零，若新壽藉此得利，恐有圖利之嫌。