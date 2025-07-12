台積電副總李文如離職 侯永清掌採購

市場先前傳出台積電（2330）資材管理副總經理李文如休長假，台積電昨（11）日證實，李文如因個人因素請辭，將於7月13日離職，由資深副總暨副共同營運長侯永清兼任資材管理主管。

外界解讀，台積電高層異動，未來台積電的採購大權將交由侯永清掌管，肩負起台積電組構更強健、永續負責供應鏈的重任。

侯永清目前除擔任資深副總暨副共同營運長外，也身兼資訊安全長，並擔任執行副總暨共同營運長秦永沛的副手。侯永清也是TSIA台灣半導體協會理事長。

李文如擁有台大化學碩士學位，於2022年加入台積電，先擔任資材管理處資深處長，去年8月被擢升為副總經理。